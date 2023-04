Hallensport Urner Rollhockeyaner liegen in den NLA-Playouts im Hintertreffen Der RHC Uri verliert Spiel 1 der Best-of-5-Playout-Serie auswärts beim RSC Uttigen 2:6. Damit stehen die Innerschweizer im Kampf gegen den Abstieg in die Nationalliga B bereits mit dem Rücken zur Wand.

Der RHC Uri mit David Estevez (Mitte) bekundete in der Startphase grosse Mühe. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 11.3.2023)

Dass der RHC Uri seinen Platz in der NLA nicht schon verloren gegeben hat, war den Akteuren schon vor dem Spiel anzusehen. Mit konzentriertem und entschlossenem Blick betrat das neu von Thomas Gisler betreute Team das Spielfeld. Uttigen führte erwartungsgemäss die feinere Klinge. Die Kugel zirkulierte schnell und sicher durch die Reihen der Berner Oberländer. Die Gäste sahen sich mit viel Abwehrarbeit konfrontiert. Nach genau fünf Minuten trat aus Urner Sicht der Worst-Case ein: Nach einem Urner Ballverlust schaltete Uttigen blitzschnell in den Angriffsmodus und eröffnete den Torreigen mit einem satten Weitschuss. Bevor sich die Gäste sammeln konnten, schlug es gleich wieder hinter Torhüter Marc Blöchlinger ein. Robin Schaffer traf mit einem präzisen Rückhandschuss.

Eine wirkliche Reaktion der Urner blieb in der Folge aus. Die Verlegenheitsangriffe waren allesamt leichte Beute für Uttigen-Schlussmann Jean-Pierre Vizio. Uttigen präsentierte sich demgegenüber weiterhin äusserst effizient. Die Abschlüsse der Berner Oberländer fanden konsequent den Weg ins Urner Tor. So auch in der 15. und 18. Minute. Nach 20 Minuten stand es bereits 0:4 aus Urner Sicht. Manuel Gisler brachte die Hoffnung zurück. Gegen den pfeilschnellen Angreifer konnte sich Uttigens Nick Matti nur noch mit einem Foulspiel helfen und wanderte dafür für zwei Minuten auf die Strafbank. Den zugesprochenen direkten Freistoss liess Uris David Esteves allerdings genauso aus wie seine Teamkollegen die darauffolgende Überzahl.

Zweite Halbzeit macht Hoffnung

Die Urner waren nun aber besser im Spiel. Als Esteves wenig später im Strafraum des Heimteams regelwidrig zu Fall gebracht wurde, zeigten die Unparteiischen auf den Penaltypunkt. Doch auch diese Möglichkeit blieb ungenutzt. Mit 0:4 ging es in die Halbzeitpause. Aus dieser kamen die Urner mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch. Ihnen gelang eine erhebliche Leistungssteigerung. Das Gehäuse der Berner Oberländer wackelte einige Male bedrohlich, ehe Esteves seine Farben mit einem Gewaltsschuss erlöste und das 1:4 erzielte. Die aufkeimende Hoffnung erlitt vier Minuten später allerdings einen herben Dämpfer: Uttigen stellte den Vier-Tore-Vorsprung wieder her. Angesichts der verrinnenden Spielzeit wurde die Aufgabe für die Urner immer schwieriger. Doch sie steckten noch immer nicht auf. In der 35. Spielminute wurde wiederum Gisler regelwidrig gestoppt, was eine Strafe für Uttigen nach sich zog. Captain Adrian Briker übernahm die Verantwortung und erzielte das zweite Tor für seine Mannschaft.

Erneut ging sichtbar ein Ruck durch das Team. Mit lautstarken Ansprachen versuchten sich die Spieler zu motivieren. Nur verhallten sie ohne Wirkung. Uttigens Yves Walther erzielte in der 39. Minute das Tor zum 2:6-Endstand. Uri-Coach Thomas Gisler meinte nach dem Spiel: «Der Start war natürlich ganz bitter. Was mir aber Mut macht, ist die Tatsache, dass wir die zweite Hälfte ausgeglichen gestalten konnten. Die Serie ist noch nicht zu Ende.» Weiter geht es 15. April mit dem zweiten Spiel, diesmal in Seedorf (18 Uhr). (ji)