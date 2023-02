Handball Der HC Kriens-Luzern verpflichtet den kroatischen Topstar Željko Musa Der 37-jährige kroatische Nationalspieler Željko Musa erhält einen Vertrag bis 2026. Der HCKL gibt ausserdem bekannt, dass der Vertrag von Aljaz Lavric nicht verlängert wird.

Der HC Kriens-Luzern holt sich den kroatischen Nationalspieler Željko Musa. Wie der Klub mitteilt, hat der 37-jährige Kreisläufer beim HCKL einen Vertrag bis zum Saisonende 2026 unterschrieben. Musa stösst vom kroatischen Rekordmeister RK Zagreb zu den Innerschweizern.

Željko Musa erhält beim HCKL einen Vertrag bis 2026. Bild: HC Kriens-Luzern

Der zwei Meter grosse und 105 Kilogramm schwere Musa kann auf ein beeindruckendes Palmarès zurückblicken: 153 Einsätze mit der kroatischen Nationalmannschaft und verschiedene Titel mit Topklubs in Polen, Slowenien und Deutschland.

Vertrag von Aljaz Lavric wird nicht verlängert

Hingegen nicht mehr länger für den HCKL spielen wird Aljaz Lavric. Wie der Klub in der Mitteilung schreibt, wird der auslaufende Vertrag des Slowenen nicht verlängert – 103 Ligaspiele absolvierte er für den HCKL. Lavric werde im Sommer in seine Heimat zurückkehren und dem Handball erhalten bleiben; in welcher Form, sei noch nicht bekannt. (pl)