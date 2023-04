Handball Der KTV Altdorf peilt die postwendende Rückkehr in die 1. Liga an Nach dem Abstieg in die 2. Liga laufen bei den Altdorfer Handballern bereits die Vorbereitungen auf die nächste Saison. Präsident Dave Bär zieht Bilanz und blickt nach vorne.

Florian Henrich (am Ball) ist einer der Altdorfer Spieler, die zurücktreten. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 25.2.2013)

Seit Ostern steht fest, dass der HC KTV Altdorf in die 2. Liga absteigen muss. Das kam völlig überraschend, denn nach einer stark gespielten Qualifikation, in welcher der Sprung in die Finalrunde nur relativ knapp verpasst wurde, hatte kaum jemand mit diesem Horrorszenario gerechnet. Eine fatale Schwächeperiode mit einer Niederlagenserie in der Abstiegsrunde gegen auf dem Papier schwächer eingestufte Teams besiegelte aber das Schicksal.

Fast 50 Jahre lang spielte der Traditionsklub in der 1. Liga oder höher. Vor einem Jahrzehnt schaffte er nach langer Zugehörigkeit zur Nationalliga B sogar den Sprung ins nationale Oberhaus. Aufgrund der beschränkten finanziellen Möglichkeiten folgte jedoch gleich nach der Premierensaison der Wiederabstieg in die zweite Stärkeklasse. Von da weg kam es zu einem kontinuierlichen Absturz, der nun in der Relegation in die 2. Liga gipfelte.

Trotz guter Bilanz reicht es nicht zum Klassenerhalt

«Die Enttäuschung ist bei allen im Verein riesig, angefangen bei den Spielern, dem Staff über den Vorstand und natürlich auch bei den Fans», sagt Vereinspräsident Dave Bär und ergänzt: «Sportlich ist dies ein Tiefpunkt. Wir sind noch daran, Ursachenforschung zu betreiben. Klar ist, dass die Nationalliga B viel professioneller geworden ist. Teams holen immer mehr starke Spieler ennet der Landesgrenze. Da konnten wir finanziell nicht mehr mithalten. Aber der Verbleib in der 1. Liga war und ist unser Minimalziel.» Drei Jahre lang konnte sich das Altdorfer Fanionteam problemlos in der 1. Liga halten und sich viel mehr nach oben als nach unten orientieren. «Mit dieser Situation war ich eigentlich sehr zufrieden», erklärt der Vereinsvorsitzende Dave Bär und fügt an: «Eine allfällige Rückkehr in die Nationalliga B mit eigenen Spielern wäre verkraftbar gewesen, ohne viel mehr Geld investieren zu müssen.» Mittlerweile ist jedoch die zweithöchste Spielklasse in weite Ferne gerückt.

In der abgelaufenen Saison konnten die Urner zwölf der bestrittenen 24 Partien für sich entscheiden. Eine gute Bilanz, aber trotzdem reichte es letztlich nicht zum Klassenerhalt. Dazu meint Bär: «Bei diesem Modus muss man halt die richtigen Spiele gewinnen, und das ist uns leider nicht gelungen. In der entscheidenden Phase ist alles gegen uns gelaufen. Zudem hatte unsere Mannschaft mit Verletzungspech und sonstigen Abwesenheiten zu kämpfen. Wir sind in eine Negativspirale geraten. Dadurch konnten sich Teams in der Liga halten, die nur halb so viele Siege einfuhren, was ziemlich frustrierend ist.» Nun wird der Fokus bereits auf die nächste Saison gerichtet. Für Bär ist die Devise klar: «Wir werden alles daransetzen, wieder in die 1. Liga zurückzukehren. Der Wiederaufstieg ist das klare Ziel. Ich bin zuversichtlich, dass dies gelingt. Aber es braucht eine Leistungssteigerung.»

Drei Leistungsträger treten zurück

Mit Kevin Ledermann, Florian Henrich und Samuel Wyss sind drei Leistungsträger zurückgetreten. «Wir sind nun auf der Suche nach einem bis zwei neuen Spielern. Ansonsten setzen wir auf unsere jungen Akteure aus den eigenen Reihen, die sich bereits gut in Szene setzen konnten und noch einiges Potenzial nach oben haben», sagt der Präsident. Abgesehen vom erwähnten Trio, das definitiv abgetreten ist, haben sich gemäss Bär sämtliche anderen Spieler bereit erklärt, auch eine Liga tiefer beim HC KTV Altdorf zu bleiben. «Alle sind bestrebt, den Taucher auszubügeln und doppelt Gas zu geben. Das Team ist jetzt noch enger zusammengewachsen. Das kann man auch als Chance sehen», so der Vereinsboss. Auch an der Seitenlinie kommt es zu keinen Änderungen. Stefan Epp bleibt weiterhin als Trainer tätig. Unterstützt wird er nach wie vor durch Coach Stefan Arnold. Kevin Ledermann wird zudem neuer Sportchef. Er ist bereits daran, Gespräche mit potenziellen Neuverpflichtung zu führen.