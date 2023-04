Handball Die Playoffs beginnen: Nun wird es heiss für die Spono Eagles Die Spono Eagles starten am Samstag gegen Herzogenbuchsee in den Playoff-Halbfinal. Captain Sabrina Amrein sagt: Wir sind voll parat.»

Sabrina Amrein (Mitte) ist in guter Form. Bild: Roger Grütter (Nottwil, 18.12.2022)

«Wir sind schnell in der heissen Phase angekommen, ich bin gar nicht richtig im Playoff-Modus. Doch das wird am Samstag schon kommen, wenn die Halle voll ist», sagt Sabrina Amrein und lacht. Die Spono Eagles empfangen Herzogenbuchsee (SPZ, 18 Uhr) zum ersten Spiel des Playoff-Halbfinals (best of 3). Und wenn Captain Amrein noch etwas die adäquate Anspannung fehlt, meint sie dies durchwegs positiv. «Vor einem Jahr war schon zu Beginn der Playoffs die Luft etwas draussen, wir brauchten viel Energie. In dieser Saison macht es einfach nur Spass, wir sind voll parat.»

In den letzten beiden Jahren kam es bei den Spono Eagles jeweils im Frühjahr zu einem Trainerwechsel – 2021 musste Ike Cotrina gehen, 2022 war es Fabio Madia. Diesmal blieb es ruhig, Marco von Ow hält die Nottwilerinnen in seiner ersten Spielzeit als SPL1-Cheftrainer auf Kurs, setzt zudem im Athletikbereich neue Akzente. Noch funktioniert auf dem Platz nicht alles, am Ende der Finalrunde steht der Schweizer Meister hinter dem LC Brühl auf Platz zwei. «Das liegt daran, dass alle Spielerinnen Einsatzzeiten hatten und wir einiges ausprobiert haben», erklärt Amrein.

Die Adler möchten unberechenbarer werden

Die Luzernerinnen wollen ihr Repertoire erweitern, Dinge tun, die nicht typisch Spono sind, um unberechenbarer zu werden. Das 5:1-System in der Abwehr zum Beispiel, oder mehr Laufvarianten mit Positionswechseln (Kreuzen) im Angriff. «Das lohnt sich, wir werden weniger lesbar», sagt Amrein, oder salopp formuliert: Der Gegner soll nicht wissen, wann und wo sich die Adler vom Sempachersee auf ihre Beute stürzen. Gerade das Spiel über Linksaussen und den Kreis war in der Vergangenheit wenig ausgeprägt, das weiss auch Amrein, die am linken Flügel zu Hause ist. Das Spiel der Spono Eagles ist auf den Rückraum ausgelegt, oft finden die individuell starken Aufbauerinnen eine Lösung, um sich durchzusetzen, die restlichen Positionen werden zuweilen vernachlässigt. «Es ist ein Auf und Ab, manchmal sieht man mich am Flügel, manchmal gehe ich vergessen. Es dürften mehr Zuspiele sein, doch wenn man etwas immer auf eine gewisse Weise gemacht hat, dauert es, um dies zu ändern.» Wird die 27-jährige Nottwilerin in Szene gesetzt, ist die Chance auf einen Torerfolg gross, in den letzten fünf Wochen pendelte sich ihre Trefferquote bei rund 80 Prozent ein. «Ich fühle mich mega fit und sicher, wenn ich den Ball habe.»

Spono Eagles sind Favorit, aber…

Gegen Herzogenbuchsee ist Nottwil der klare Favorit, für die Bernerinnen ist es die erste Playoff-Teilnahme überhaupt. «Sie haben absolut nichts zu verlieren, sind bereits für den Europacup qualifiziert und werden mega motiviert sein», vermutet Sabrina Amrein. Und sie hält fest: «Wir sind zwar auf jeder Position besser besetzt, doch Herzogenbuchsee tritt als Team auf, agiert sehr kämpferisch, gibt während 60 Minuten nie auf.» Und so heisst es nun für die Spono Eagles: Playoff-Modus aktivieren.