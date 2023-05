Handball Eine Niederlage, die den Spono Eagles doppelt weh tut Die Spono Eagles verlieren das erste Playoff-Finalspiel beim LC Brühl mit 23:24. Zudem fällt Schlüsselspielerin Xenia Hodel aus.

Xenia Hodel von den Spono Eagles (am Ball) verletzte sich am linken Fuss. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Gümligen, 6. 5. 2023)

Ein letzter Kraftakt, ein finaler Abschluss von Kira Zumstein. Doch auch dieser Versuch wird zu einer Beute von Brühls Goalie Fabia Schlachter, die an ihrem 27. Geburtstag zu Hochform aufläuft. Die Spono Eagles verlieren das erste Spiel im Playoff-Final gegen den LC Brühl mit 23:24, eine Woche nachdem bereits der Cupfinal gegen den selben Kontrahenten mit 28:31 verloren gegangen war. Am kommenden Mittwoch geht es bereits weiter mit der Best-of-5-Serie, dann gastieren die St. Gallerinnen in Nottwil (18.30 Uhr, SPZ). «Dann spielen wir zu Hause, wir haben gute Chancen», sagte Zumstein unmittelbar nach Spielschluss bereits wieder mit Zuversicht.

Die Intensität zuvor war hoch, die Abwehrreihen dominierten im Verbund mit guten Goalies über weite Strecken die Offensivabteilungen. Mit Ausnahme der Start- und der Schlussphase lagen die Luzernerinnen durchwegs mit ein oder zwei Toren in Führung, deckten hart, konterten schnell und steckten auch den Rückschlag in der 17. Minute im Kollektiv weg: Bei einem Zusammenstoss verletzte sich Xenia Hodel am linken Fuss und musste sich das Geschehen fortan mit bandagiertem Knöchel von der Seitenlinie aus mitansehen.

Comeback von Aufbauerin Judith Matter

Auch ohne die Schlüsselspielerin im rechten Rückraum traten die Spono Eagles selbstbewusst auf. Judith Matter, die vor zwei Jahren zurücktrat, gab dabei ein Comeback. In den letzten Wochen hatte die 30-Jährige bereits die zweite Auswahl im SPL2-Abstiegskampf erfolgreich verstärkt, nun kam sie erstmals wieder auf höchster Stufe zum Einsatz. Die mangelnde Spielpraxis konnte sie nicht kaschieren, mit ihren Einsatzminuten sorgte Matter allerdings für Entlastung und mit ihrem einzigen Tor leitete sie in der 51. Minute eine letzte Trotzreaktion ein, nachdem Brühl innert sieben Minuten aus einem 17:19-Rückstand (43.) einen 22:19-Vorsprung (50.) gemacht hatte.

Auch Matter konnte als Rechtshänderin das Manko an Linkshänderinnen im Aufbau indes nicht beheben. Spono tat sich schwer, im Angriff Lücken zu generieren, und wenn sich eine auftat, stand an diesem Abend zu oft Brühls Goalie Schlachter im Weg – am Ende wies sie eine Abwehrquote von 44 Prozent auf. Auch das Vertrauen in die 7:6-Überzahlvariante, die im Cupfinal nur während eines Angriffs Verwendung fand, scheint weiterhin gering zu sein. Diesmal praktizierte Nottwil dieses Mittel während zwei Angriffen, in der 58. Minute gelang damit der 23:23-Ausgleich.

Nottwilerinnen sündigen im Abschluss

Kurz darauf fand Brühl zu jenem Penalty, der zum Siegestreffer führen sollte. Die letzten Offensivaktionen, wieder im 6:6-Positionsangriff, endeten bei Goalie Schlachter – und so musste Spono wieder als Verlierer vom Platz, obwohl es im Gegensatz zum Cupfinal diesmal nicht das schlechtere Team gewesen war. «Wir haben uns massiv gesteigert, waren im Abschluss aber inkonsequent. Wir verwarfen zu viele 100-prozentige Chancen», resümierte Kira Zumstein. Ihr und auch ihren Teamkolleginnen war trotz der bitteren Niederlage, die aufgrund von Hodels Ausfall doppelt schmerzt, aber anzumerken: Der Titelverteidiger gibt sich noch nicht geschlagen.