Handball Für die Playoff-Halbfinals muss der HC Kriens-Luzern zurück in den On-Modus Nach dem Cupsieg ist vor denn Playoff-Halbfinals. Nach dem Sieg im Cup gilt es für die Krienser Handballer wieder ernst: Am Donnerstag empfangen Sie Bern zum Auftakt der Serie.

«Die Jungs sind superglücklich, das sehe ich in ihren Augen. Ein Titel ist die schönste Belohnung für alle Trainingseinheiten, die auch unangenehm sein können. Wir haben Geschichte geschrieben.» Freilich war der Cupsieg in den darauffolgenden Tagen weiterhin ein Thema beim HC Kriens-Luzern, wie Trainer Peter Kukucka genüsslich schildert. Doch die Party ist mittlerweile zu Ende, der Fokus richtet sich wieder auf die Handballplatte, und dort steht die nächste grosse Herausforderung an – der Playoff-Halbfinal in der QHL-Meisterschaft gegen den BSV Bern.

Runter von den Wolken auf den Boden: Kriens-Handballer On Lnagenick. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 13. 11. 2022)

Am Donnerstag beginnt die Best-of-5-Serie mit einem Heimspiel in der Surseer Stadthalle (19.30 Uhr). Die Berner haben seit ihrem Triumph im Viertelfinal gegen GC Amicitia Zürich fast vier Wochen keinen Ernstkampf bestritten, während die Krienser wohl noch etwas den heroischen Fight vom vergangenen Samstag in den Knochen haben. «Das werden die Berner ausnutzen wollen», vermerkt Kukucka, doch er hält auch fest: «Wir haben in dieser Woche reduziert trainiert, Kräfte gespart, und wir werden parat sein.»

Langenick ersetzt den verletzten Captain

Einer, der sich bereits wieder frisch fühlt, ist On Langenick, das 22-jährige Energiebündel am linken Flügel. Der Sieg gegen die Kadetten war für ihn auch persönlich speziell, weil er wie Kukucka, Dimitrij Küttel und Levin Wanner eine Vergangenheit in der Nordostschweiz hat. Fünf Jahre spielte er im Nachwuchs und in der NLB für Schaffhausen, auf höchster Stufe schaffte er den Durchbruch allerdings nicht. Im Jahr 2021 wechselte der Hochdorfer, der in seiner Juniorenzeit auch drei Jahre für die SG Pilatus aufgelaufen war (2013 bis 2016), zu Kriens-Luzern. In dieser Saison hatte er zu Beginn hinter Captain Ramon Schlumpf kaum Spielzeit.

«Das war zuweilen frustrierend», gesteht der 1,83 Meter grosse Rechtshänder, «doch ich warf alles in meine wenigen Minuten rein, weil ich wusste: Meine Zeit kommt, und dann will ich bereit sein.» Seine Zeit kam vor allem, weil Schlumpf sich verletzte, zunächst am Oberschenkel und dann, kaum zurück, mit einer Knöchelfraktur. Seither wirbelt Langenick am linken Flügel, ist hinter Andy Schmid zweiter Penaltyschütze, übernimmt weitgehend die Rolle als vorgestellter Verteidiger im 5:1-System.

Den Bernern fehlt ein Schlüsselspieler

Noch ist die Abstimmung mit seinen Teamkollegen in der Abwehr verbesserungsfähig, zumal der schnelle Langenick ein anderer Spielertyp ist als der robuste Schlumpf. Im Angriff sind seine Auftritte indes enorm erfrischend, gegen Schaffhausen im Cupfinal verwertete er seine drei Torchancen souverän. Generell ist seine Trefferquote hoch, und so darf mit Blick auf seinen Vornamen lapidar festgehalten werden: Langenick ist beim HCKL nicht mehr «off», sondern «on»; in dieser Saison zählt er zu den Akteuren, welche die grössten Fortschritte gemacht haben.

Wie das ganze Team muss On Langenick am Donnerstag wieder den Betriebsmodus hochfahren. Mit den Bernern, dem Fünften der Quali, steht Kriens-Luzern ein ausgeruhtes, sehr schnelles und kampfstarkes Team gegenüber. Zwar ist der rechte Flügel Simon Getzmann wegen Beleidigung eines Gegenspielers für zwei Spiele gesperrt, womit ihnen ein Schlüsselspieler fehlt. Doch Langenick sagt: «Es gibt einen Riesenfight, wir dürfen nicht mehr in den Wolken schweben. Dank cleverer Köpfe wie Peter Kukucka und Andy Schmid werden wir aber topvorbereitet sein.»