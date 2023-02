Handball Goran Perkovac wird Trainer der kroatischen Nationalmannschaft Goran Perkovac ist als Nationaltrainer Kroatiens zurück im Handballgeschäft. Die neue Aufgabe ist für den 60-Jährigen «ein Traumjob» – und eine Genugtuung nach seinem unfreiwilligen Abgang beim HC Kriens-Luzern.

Die Leistung der Kroaten an der WM gegen Dänemark war stark, sie waren die einzigen, die dem alten und neuen Weltmeister beim 32:32-Remis einen Punkt abknöpften. Zusammenfassend lief das Turnier aber nicht nach Wunsch, die Niederlage gegen Ägypten verhinderte den Einzug in den Viertelfinal, am Ende resultierte nur Platz neun. Mehr noch: Seit der EM 2020 (Silber) wird die Nationalmannschaft ihrer Reputation nicht gerecht, und das hat nun Konsequenzen: Hrvoje Horvat (ex-Spieler der SG Zentralschweiz) ist als Trainer freigestellt worden.

Trainer Goran Perkovac im Einsatz mit dem HC Kriens-Luzern in der Krauerhalle. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 30. Januar 2022)

Sein designierter Nachfolger ist ein Altbekannter, Goran Perkovac. Der frühere Trainer der Schweizer Nationalmannschaft (2008 bis 2013) und des HC Kriens-Luzern (2018 bis 2022) dürfte in diesen Tagen einen Mehrjahresvertrag unterschreiben. «Das war immer mein Traumjob, ich war in der Vergangenheit ab und zu ein Kandidat, nun hat es geklappt», frohlockt der 60-jährige Perkovac und mit einem Schmunzeln fügt er an: «In meinem Kopf dröhnt es wie im Big Ben in London, mein Telefon klingelt unablässig.»

«Einer versuchte, meinen Namen zu ruinieren»

Perkovac verheimlicht nicht, dass dieses Engagement eine grosse Genugtuung ist. Die Zeit in Kriens endete im April 2022 mit einem Eklat. Aufgrund interner Vorkommnisse war sein bis 2024 dauernder Vertrag vor dem letzten Spiel fristlos gekündigt worden. Seither befindet er sich mit Kriens-Luzern im Rechtsstreit über ausstehende Lohnzahlungen. «Für mich ist die Anstellung bei Kroatien enorm wichtig und eine Riesenfreude. Sie zeigt, dass ich in der Handballwelt weiterhin gefragt bin, nachdem in der Schweiz einer versuchte, meinen Namen zu ruinieren. Zum Glück gelang ihm dies nicht, rückblickend tat er mir sogar einen Gefallen.»

Gemeint ist Nick Christen, Geschäftsführer und Sportchef des HC Kriens-Luzern. Die Streitigkeiten und was damals konkret zur sofortigen Trennung geführt hatte, kommentiert Christen nicht: «Es handelt sich um ein laufendes Verfahren.» Das Tischtuch zwischen den Parteien ist zerschnitten, die Fronten sind verhärtet, zumindest die umstrittene Summe dürfte jedoch reduziert werden – Perkovac tritt seine neue Stelle in Kroatien am 1. März an. «Ich freue mich für Goran», sagt Christen, «diesen Job hat er verdient. «Er hat so viel als Handballer für Kroatien geleistet.»

Perkovac strebt nach Medaillen

Goran Perkovac strebt mit seinem Heimatland nach altem Ruhm. «Wir wollen uns 2024 für die EM und für die Olympischen Spiele qualifizieren. Ist dies geschafft, streben wir nach Medaillen», sagt der 60-jährige, schweizerisch-kroatische Doppelbürger, der als Spieler an Olympia Gold (1996) und Bronze (1988) gewonnen hat. 1989 kam der wurfgewaltige Rückraumspieler in die Schweiz und führte Borba Luzern zum einzigen Schweizer Meistertitel eines Zentralschweizer Männerteams (1993).

Perkovac wird damit Trainer von Marin Sipic, dem 26-jährigen Kreisläufer von Kriens-Luzern und von Zeljko Musa (37), ebenfalls Kreisläufer, der ab Sommer 2023 zu den Zentralschweizern stossen wird.

«Kroatien befindet sich seit drei Jahren im freien Fall, es braucht frischen Wind und eine gute Mischung aus Jung und Alt. An der WM hat vieles gefehlt, was Kroatien ausmacht», bemerkt Perkovac. Ihm persönlich bietet sich nach dem unrühmlichen Abgang in Kriens die ideale Gelegenheit, um seiner Handball-Karriere ein vielleicht letztes, grosses Kapitel hinzuzufügen.