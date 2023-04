Handball Gute und schlechte Nachrichten beim HC Kriens-Luzern Kriens-Luzern verpflichtet für den linken Rückraum ein europäisches Toptalent. Der Ausfall des Captains sorgt aber für Kopfzerbrechen.

Eine gute, eine schlechte Nachricht, so gestalten sich beim HC Kriens-Luzern die News, seit er am Donnerstag gegen St. Otmar St. Gallen die Qualifikation für die Playoff-Halbfinals klargemacht hat. Die gute zuerst: Die letzte Pendenz in der Kaderplanung für die kommende Saison ist bereinigt, der Ersatz für den zu Pfadi Winterthur ziehenden Rückraumspieler Tim Rellstab ist gefunden: Der 20-jährige Radojica Cepic wechselt mit einem Dreijahresvertrag in die Zentralschweiz. «Mit seiner Verpflichtung bin ich super zufrieden», freut sich Trainer Peter Kukucka.

Wegen einer Verletzung ist die Saison für Captain Ramon Schlumpf (mit Ball) zu Ende. Bild: Jakob Ineichen (Kriens, 16.11.2022)

Radojica Cepic, 1,95 Meter gross und 96 Kilo schwer, spielt derzeit auf Leihbasis für AEK Athen in Griechenland. Seine Besitzerin ist die HSG Wetzlar, dort besass er einen Vertrag bis 2025. Doch beim abstiegsbedrohten Bundesligisten mit den Schweizer Nationalspielern Lenny Rubin und Jonas Schelker geht es gegenwärtig drunter und drüber.

«In Wetzlar hat es für ihn nicht gestimmt, Cepic hat stagniert und deshalb bin ich froh, dass er nun in Athen Spielpraxis sammeln kann, anstatt 60 Minuten auf seinem Hintern zu sitzen», berichtet Kukucka.

Kriens-Luzern wird europäisch spielen

Zu Wetzlar wechselte Cepic im Vorjahr mit grossen Vorschusslorbeeren. Der montenegrinische Nationalspieler zählt zu Europas Toptalenten, spielte an der EM 2022 und WM 2023. Er ist ein spielerisch starker und polyvalent einsetzbarer Akteur, kann im linken Aufbau und als Spielmacher auflaufen, womit Kriens-Luzern für den im August 40 Jahre alt werdenden Andy Schmid eine weitere Option zur Verfügung hat. «Wir werden nächste Saison eine enorme Menge an Spielen haben», sagt Kukucka mit Bezug auf den Europacup, für den man sich dank dem Vorstoss in die Top 4 der QHL bereits qualifiziert hat.

Besonders wichtig: Radojica Cepic ist ein wertvoller Zweiweg-Spieler, kann auch in der Defensive in wandelbaren Rollen eingesetzt werden, «im Innenblock, auf der Zweier-Position oder als vorgestellter Verteidiger – Cepic ermöglich uns viele Varianten», erklärt Kukucka. Schade nur, ist der bei RK Celje ausgebildete Akteur nicht schon jetzt verfügbar, womit wir nahtlos zur schlechten Nachricht übergehen: Für Ramon Schlumpf, Captain, Flügel und vorgestellter Verteidiger im aktuellen 5:1-Verbund, ist die Saison zu Ende.

Ramon Schlumpf mit Knöchelbruch

Im dritten Spiel gegen St. Otmar St. Gallen trat er bei einem Abschluss vom linken Flügel auf den Fuss von Verteidiger Antonio Juric und zog sich eine Fraktur am linken Knöchel zu. Schlumpf, der gerade erst von einer muskulären Verletzung genesen war, ist bereits operiert worden. «Ab jetzt geht’s wieder aufwärts, ich bin sehr optimistisch und werde mich zurückkämpfen», übermittelt er aus dem Spitalbett.

Für Kriens-Luzern ist dies ein gewichtiger Ausfall. «Ich werde nicht lügen, das ist nicht optimal», nervt sich Kukucka und fügt an: «Nach dem Spiel war ich richtig sauer, dieser Schritt von Juric zur Seite war echt unnötig.» Schlumpfs Rolle wird On Langenick übernehmen, sowohl am linken Flügel als auch als offensiver Verteidiger. «Er allein kann dies aber nicht tun, sonst ist er nach einer Halbzeit kaputt», sagt Kukucka, der nun mit Blick auf den nächsten Ernstkampf, dem Cupfinal am 6. Mai gegen die Kadetten Schaffhausen, an taktischen Ersatzmassnahmen arbeiten wird.