Der Gewinn des ersten nationalen Titels sorgte am vergangenen Wochenende für grosse Begeisterung in der Handball-Zentralschweiz. Nun feiert der HCKL den Sieg im Cup nochmals mit einem bewegenden Video. In der Meisterschaft geht es für die Krienser am Donnerstag im Playoff-Halbfinal gegen Bern weiter.