Handball HC Kriens-Luzern qualifiziert sich frühzeitig für Gruppenphase der EHF European League Der HC Kriens-Luzern überspringt die Qualifikations-Phase – und ist damit direkt für die Gruppenphase der EHF European League gesetzt.

Gute Nachrichten für den HC Kriens-Luzern: Wegen zahlreichen Rückzügen diverser Mannschaften ist der HC Kriens-Luzern bereits für die Gruppenphase der EHF European League gesetzt, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt. Damit muss er nicht durch die Qualifikationsphase. «Wir freuen uns natürlich über dieses Upgrade und sehen der Auslosung am 21. Juli in Wien gespannt entgegen», wird Neo-Sportchef Nik Tominec zitiert.

Insgesamt haben sich 37 Teams für die neue Saison in der EHF European League Men angemeldet. Davon sind 27 Vereine direkt für die neue Gruppenphase gesetzt, während die restlichen zehn Vereine in der Qualifikationsrunde in den Wettbewerb starten. Gemäss dem neuen Spielsystem werden nach der Qualifikation 32 Mannschaften die Gruppenspiele bestreiten, dies aufgeteilt in acht Gruppen zu je vier Mannschaften.

Die Hauptrunde wird anschliessend in vier Gruppen zu je vier Mannschaften ausgetragen. Vor den K.-o.-Spielen qualifizieren sich die jeweils Erstplatzierten direkt für das Viertelfinale, während die Zweit- und Drittplatzierten die Play-offs in Heim- und Auswärtsspielen bestreiten. Nach dem Viertelfinale bestreiten die vier besten Teams die EHF Finals Men.

Die Auslosung der Gruppenspiele mit Innerschweizer Beteiligung findet dabei am 21. Juli um 11 Uhr in Wien statt. Der HCK ist dabei im Topf 3 gesetzt. Neben dem HC Kriens ist auch der Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen direkt für die Gruppenphase qualifiziert. Die Nordostschweizer sind im Topf 1 gesetzt. Die Qualifikationsphase noch überstehen muss Pfadi Winterthur. Die Gruppenphase startet am Dienstag. 17. Oktober 2023. (lga)