Handball HC Kriens-Luzern verlängert mit Innerschweizer Eigengewächsen Der HCKL konnte die Verträge mit den beiden Luzernern Moritz Oertli und On Langenick verlängern. Für den Verein ist dies ein weiterer Schritt um die Identifikation mit der Region zu steigern.

Der HC Kriens-Luzern verlängert den Ende Saison auslaufenden Vertrag mit Moritz Oertli um weitere zwei Jahre. Dies schreibt der Verein in einer Mitteilung. Der 21-jährige Stadtluzerner Spielmacher kämpft sich aktuell nach Komplikationen seiner schweren Hüftverletzung bereits zum zweiten Mal während der laufenden Saison zurück.

Mit On Langenick bindet der Verein einen weiteren Innerschweizer an sich. Der 21- jährige Hochdorfer unterschrieb gleich für drei weitere Jahre beim HC Kriens-Luzern. «Mir gefällt es ausgezeichnet beim HCKL und ich kann derzeit enorm viel von unserer erfahrenen Mannschaft profitieren», lässt sich der linke Flügel in der Mitteilung zitieren. (sfr)