Handball HC Kriens-Luzern verliert erstes Spiel im Playoff-Final gegen die Kadetten Schaffhausen mit 27:31 Der HCKL vergibt den Heimvorteil und verliert das erste Spiel im Playoff-Final. In Sursee zeigt die Mannschaft von Trainer Peter Kukucka über weite Strecken eine gute Leistung, verschenkt die Partie aber mit vermeidbaren Fehlern in der Schlussphase. Bester Krienser Torschütze war der Kroate Marin Sipic mit 8 Treffern.

Kriens-Kreisläufer Marin Sipic zeigte ein starkes Spiel gegen die Kadetten Schaffhausen. Bild: Martin Meienberger/freshfocus

Bei den Krienser ging zu Beginn des Spiels viel über den Kreisläufer Marin Sipic. Der Kroate erzielte gleich selbst die ersten drei Tore für den HC Kriens-Luzern und verwertete in der ersten Halbzeit alle seiner fünf Würfe. Insgesamt gestaltet sich der Beginn der ersten Halbzeit äusserst ausgeglichen. Die 2900 Zuschauenden in Sursee sehen einen offenen Schlagabtausch mit vielen Emotionen auf beiden Seiten. Nach 15 Minuten präsentierte sich den Fans ein Zwischenstand von 7:7.

Ausfall von Orbovic gibt Kriens einen Ruck

Einen herben Rückschlag für den HCKL gab es in der ersten Halbzeit aber an der Personalfront: Nachdem Milos Orbovic bereits die gesamte Halbfinal-Serie gegen Bern mit einer Verletzung verpasst hatte, verletzte sich der Serbe ohne Fremdeinwirkung in der 22. Minute erneut.

Die Verletzung von Orbovic schien aber die gesamte Krienser Mannschaft angestachelt und zusätzlich motiviert zu haben. Die Zentralschweizer vermögen nach dem Ausfall von Orbovic einen 8:11-Rückstand in eine 14:12-Führung bis zum Ende der ersten Halbzeit zu verwandeln. Die Kadetten waren rund sieben Minuten ohne Treffer in dieser Phase. Goalie Rok Zaponsek zeigte nach Mühen zu Beginn der Partie plötzlich mirakulöse Paraden.

Schlechter Start in zweite Hälfte und Küttel-Schock

Die Gäste aus Schaffhausen liessen sich vom Rückstand aber nicht beirren und vermögen gleich zu Beginn der zweiten Hälfte das Resultat wieder zu ihren Gunsten zu drehen. Die Krienser Handballer vermochten aber wieder auszugleichen und den Zuschauern in Sursee wurde wiederum eine attraktive Partie geboten.

Kadetten-Spieler Marvin Lier beim Abschluss. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Für Kriens kommt es nach rund 40 Minuten zu einem weiteren Schockmoment: Dimitrij Küttel, welcher die Halbfinal-Serie gegen Bern ebenfalls mit einer Verletzung verpasste, ging nach einem Zweikampf zu Boden und hielt sich das Knie. Aber Glück für die Gastgeber: nur wenige Minuten später konnte Küttel bereits wieder ins Geschehen eingreifen.

Torhüter glänzen auf beiden Seiten

Während der ganzen Partie pushten sich die beiden Goalies immer wieder gegenseitig. Am Schluss steht Rok Zaponsek bei 11 Paraden (27% Fangquote) und sein Gegenüber Kristian Pilipovic bei 16 Paraden (38% Fangquote). Auch dank der Torhüter stand es knapp 10 Minuten vor Schluss ausgeglichen 24:24.

Die gute Ausgangslage vermögen die Krienser aber nicht auszunützen. In den letzten zehn Minuten unterliefen den Kriensern viele vermeidbare Fehler. Die Krienser Handballer leisteten sich mehrere Fehlpässe, die so auf diesem Niveau nicht passieren dürften. Die Kadetten vermochten die Unsicherheiten im Krienser Spiel eiskalt auszunützen und gewinnen das Startspiel schlussendlich verdient mit 31:27.