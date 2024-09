Handball Krienser zünden ein Offensivfeuerwerk gegen St. Otmar St. Gallen Der HC Kriens-Luzern wehrt sich mit Leidenschaft gegen die Personalmisere und besiegt St. Otmar St. Gallen 38:34. Jonas Schelker war nicht zu stoppen.

Der Eindruck von aussen ist untrüglich: Dieser Mann hat einfach nur Spass am Handball. Jonas Schelker, der Krienser Spielmacher, machte mit der Abwehr von St. Otmar St. Gallen, was er wollte. In der ersten Halbzeit fand er Marin Sipic mit verspielter Leichtigkeit am Kreis. Und als sich die Ostschweizer nach dem Seitenwechsel etwas gar stark auf Sipic konzentrierten, machte es Schelker halt alleine. Mit neun Treffern war er am Ende massgebend für den 38:34-Sieg, und um keine Zweifel offenzulassen, hielt Schelker nach dem Schlusspfiff fest: «Es sieht nicht nur so aus. Handball macht mir derzeit wirklich extrem viel Freude. Hier in Kriens ist ein cooler Vibe drin.»

Krienser Mann des Spiels: Jonas Schelker. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 13. 9. 2023)

Vom Renommee her ist ein Heimsieg gegen St. Otmar kein grosses Ereignis, die Krienser zählen nach dem Cupsieg und Rang zwei in der Vor-Saison erneut zur Beletage des Schweizer Handballs. Wer allerdings nur zehn Feldspieler im Aufgebot, dafür sechs Namen auf der Absenzenliste zu verzeichnen hat, darunter so illustre Namen wie Andy Schmid, Ramon Schlumpf oder Kévin Bonnefoi, der kann und darf sich vor einer Partie gegen eine aufstrebende Mannschaft mit voller Kaderbreite nicht zu sicher sein. Zumal der Start in die Spielzeit mit einem glücklichen Sieg gegen Suhr Aarau (29:28) und einem unglücklichen Punktverlust in Thun (32:32) nicht optimal verlief.

Goalie Belkaied dreht rechtzeitig auf

Trainer Peter Kukucka forderte deshalb mehr Leben in seiner Mannschaft, um einerseits die dünne Personaldecke zu kompensieren und andererseits nicht mehr so leichtfertig eine Führung herzugeben, wie in Thun, wo man trotz sechs Längen Vorsprung nicht über ein Remis hinauskam. Sein Wunsch stiess auf offene Ohren, diesmal mussten sich die Zentralschweizer in Sachen Leidenschaft nichts vorwerfen lassen. In einem Spiel, das bis in die letzten Minuten umstritten war, liessen sie nichts anbrennen, brachten den Sieg nicht zuletzt dank Kukuckas cleverer Belastungssteuerung souverän nach Hause.

Neben Schelker gefiel in der «Crunchtime» ein Mann, dem es lange nicht lief. Yassine Belkaied, der Goalie, kriegte gegen St. Otmar zunächst nicht manchen Ball zu fassen. «Die Defensive stand gut, doch bis zur 40. Minute hatten wir Probleme mit dem Goalie», stellte Kukucka fest. Belkaied drehte indes rechtzeitig auf und schickte sein Team in der 49. Minute beim Stand von 30:28 mit einer Doppelparade auf die Siegesstrasse. Letztlich liess sich auch seine Goalie-Bilanz sehen, 12 Paraden und eine Abwehrquote von 32 Prozent standen beim 22-jährigen Tunesier im Krienser Tor zu Buche.

Voll fokussiert: Jonas Schelker vom HCKL. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 13. 9. 2023)

Und damit zurück in den Angriff, zu Jonas Schelker, dem neuen Denker und Lenker im Krienser Spiel. Mit seinem Tempo und seiner Dynamik schaffte er auch Lücken für seine Nebenleute, und so zündeten die Krienser gegen St. Otmar ein veritables Offensivfeuerwerk. Zehn Penalties holten sie insgesamt heraus. Auch die Flügelspieler fanden im Verlauf der Partie zur Leichtigkeit der vergangenen Spielzeit zurück – in der 42. Minute sorgten On Langenick und Gino Steenaerts mit einem Flieger von der einen auf die andere Aussenposition sogar für ein emotionales Highlight.

Am meisten strahlte gestern aber Schelker, der 24-Jährige kommt aufgrund der Wadenprobleme von Schmid zu viel Spielzeit. «Ich weiss auch, wie es sich anfühlt, wenn gar nichts mehr funktioniert», sagte er mit Anspielung auf sein schwieriges Jahr bei Bundesligist Wetzlar, und er fügte an: «Nun geht es für mich darum, Sicherheit zu gewinnen.» Fest steht dabei schon jetzt: Mit Schelker auf Rückraum Mitte wird das Krienser Angriffsspiel noch variabler, noch attraktiver und hat definitiv mehr verdient als die 435 Zuschauer. Ein Tribünengast aus der Ostschweiz war sich jedenfalls sicher: «Dieses Team hätte in St. Gallen 2000 Fans.»