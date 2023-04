Handball Ohne die drei Top-Torschützen: Kriens-Luzern verliert in Schaffhausen klar Die goldene Ananas geht in die Ostschweiz. In einem Spiel ohne jegliche Bedeutung setzen sich die Kadetten deutlich durch. Kriens-Luzern jubelt über den Premieren-Treffer einer Nachwuchs-Hoffnung.

Peter Kukucka, der Trainer vom HC Kriens-Luzern, schickte gegen die Kadetten Schaffhausen eine junge Truppe aufs Feld. Dominik Wunderli

(Sursee, 4. 3. 2023)

Eine 28:36-Packung auswärts in Schaffhausen. Der HC Kriens-Luzern muss wenige Tage vor dem Playoff-Start unten durch. Grund zur Sorge? Nein.

Bereits vor dem Gigantenduell ist an der Tabellenspitze alles klar. Die Luzerner sind Erster, die Kadetten folgen dahinter. Deshalb wagen die Gäste ein Experiment nach dem Motto: Jugend forscht. Die drei Top-Torschützen Andy Schmid, Milos Orbovic und Marin Sipic reisten erst gar nicht in die Ostschweiz. Damit fehlten knapp die Hälfte der 878 Liga-Treffer.

Premieren-Tor für Flückiger

In der ersten Halbzeit spielten die Luzerner gut mit. Allen voran dank Björn Buob. Am Ende steht der 1.90-Meter-Riese, der in Doppelschwand Kriegsflüchtlinge unterrichtet, bei fünf Toren.

Zwei Treffer mehr erzielt der 18-jährige Valentin Wolfisberg. Der noch ein Jahr jüngere Nils Flückiger feierte einen Meilenstein: Er schoss sein erstes Tor in der höchsten Schweizer Handball-Liga. Mehr lag für die junge Truppe nicht drin. Im zweiten Durchgang häuften sich die Fehlpässe. Überhastete Abschlüsse kamen dazu. Halb so wild.

Spätestens jetzt liegt der volle Fokus auf dem kommenden Donnerstag. Playoff-Start in der Stadthalle in Sursee. St. Otmar St. Gallen ist zu Gast. Das erste Spiel in der Best-of-5-Serie.