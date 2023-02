Handball Nationaltrainer Andy Schmid: Ein Wagnis, das sich lohnt Die Schweizer Handball-Nationalmannschaft bekommt einen neuen Trainer. Weltklassehandballer Andy Schmid, 39, der derzeit noch beim HC Kriens-Luzern Regie auf dem Spielfeld führt, übernimmt 2024 das Amt von Michael Suter.

Andy Schmid wird Nationaltrainer der Schweizer Handball-Nationalmannschaft. Eine Überraschung ist diese Meldung nicht. Schliesslich ist der Luzerner wohl der bislang beste Handballer unseres Landes, hat grosse internationale Erfahrung und ein enormes Spielverständnis. Er geniesst bei den Spielern höchsten Respekt – nicht nur wegen seiner sportlichen Erfolge, sondern auch wegen seiner offenen und ehrlichen Art. Andy Schmid bringt alles mit, um ein guter, vielleicht gar sehr guter Nationaltrainer zu sein.

Andy Schmid, Spielmacher beim HC Kriens-Luzern, wird nach der nächsten Saison Trainer der Schweizer Handball-Nationalmannschaft. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Kriens, 12. Februar 2013)

Überraschend ist hingegen der Zeitpunkt der Ankündigung: Schmid wird das Amt erst 2024, in anderthalb Jahren, antreten. So lange steht er noch als Spieler im Dienst des HC Kriens-Luzern, so lange wird der aktuelle, verdienstvolle Nationaltrainer Michael Suter weiter am Spielfeldrand stehen. Dann kommt es zum fliegenden Wechsel, Andy Schmid wird als Trainerneuling gleich die Geschicke einer Nationalmannschaft leiten.

Insofern ist das Engagement Schmids und dessen frühe Bekanntgabe ein Wagnis. Wie beeinflusst sie die Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland – das grosse Ziel des Teams und von Andy Schmid? Und wird er als Trainer kurz danach gleich Fuss fassen können? Es ist aber auch ein Wagnis, das es lohnt, einzugehen: Andy Schmid hat das Potenzial – und geniesst über die Handballszene hinaus Popularität. Das kann dem Schweizer Handball, der nach wie vor eine Randsportart ist, nur guttun.