Handball Noch ein Sieg fehlt bis zum Finaleinzug: Kriens-Luzern gewinnt auch zweites Spiel gegen BSV Bern Der HC Kriens-Luzern gewinnt auswärts 33:28. Die Entscheidung kann am Donnerstag in Sursee fallen.

Der Krienser Marin Sipic hält den Berner Samuel Weingartner zurück. Bild: Urs Lindt / Freshfocus (Gümligen, 14. 5. 2023)

Der HC Kriens-Luzern gewinnt auch das zweite Spiel im Playoff-Halbfinal gegen BSV Bern mit 33:28 (14:11). Bereits das erste Spiel konnte das Team von Trainer Peter Kukucka mit 31:29 siegreich gestalten. Bester Krienser Torschütze vor 2500 Zuschauern in der ausverkauften Arena war Andy Schmid mit zehn Toren, fünf davon per Penalty. In der Playoff-Halbfinalserie steht es nun 2:0 für die Zentralschweizer.

Mit einem weiteren Sieg kann der HCKL am Donnerstag (Stadthalle Sursee, 16 Uhr) den Sack zumachen und in den Playoff-Final einziehen. Dort könnte erneut Cupfinalist Kadetten Schaffhausen warten. Die Kadetten gewannen auch ihr zweites Spiel gegen Pfadi-Winterthur mit 37:34 und führen ebenfalls 2:0 in der Halbfinal-Serie. (rem)

Update folgt