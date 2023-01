Handball Silvan Häfliger übernimmt das SPL1-Team des LK Zug als Trainer Der 34-Jährige löst nach der laufenden Saison Damian Gwerder ab. Er wird von Patrick Strebel assistiert.

Silvan Häfliger hat das Zuger U18-Team zum Schweizer-Meister-Titel geführt. Bild: Alexander Wagner (Muri, 13. Juni 2021)

Der LK Zug erhält ein neues Trainergespann für die Saison 2023/24. Wie der Verein mitteilt, übernimmt Silvan Häfliger den Chefposten, als Assistenztrainer kommt Patrick Strebel. Daniel Perisa bleibt Torhütertrainer.

Häfliger und Strebel sind derzeit für die SPL2- und U18-Teams verantwortlich, nun folge für die beiden der nächste Karriereschritt. «Ich lege grossen Wert auf die Entwicklung und Ausbildung jeder Einzelnen, zudem freue ich mich, weiterhin in einem bereits professionell geführten Verein zu arbeiten», lässt sich Häfliger in der Mitteilung zitieren.

Erfahrener Assistent

Seit 2012 betreut der 34-Jährige diverse Nachwuchsstufen des Vereins betreut und durfte dabei auch mehrere Meistertitel feiern. Häfliger kann mit Assistenztrainer Strebel auf kompetente Unterstützung zählen, als Spieler brachte es der 30-Jährige bei HSC Suhr Aarau auf über 300 Spiele in der höchsten Liga.

In der laufenden Saison ist der LKZ so schwach wie lange nicht mehr. Am vergangenen Wochenende hat er die Finalrunde verpasst. Damit endet die zweite Amtszeit von Trainer Damian Gwerder enttäuschend. Allerdings sind die Zugerinnen noch im Cup vertreten.

Er hatte das Team im Frühjahr 2022 von Christoph Sahli übernommen, von dem sich der Verein überraschend trennte. (mha)