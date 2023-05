Handball Spono-Handballerin Kira Zumstein sagt vor dem Playoff-Final: «Wir kriegen das Entfesselte wieder hin» Die Spono Eagles starten am Samstag beim LC Brühl in den Playoff-Final. Spielmacherin Kira Zumstein sagt, wie der Titel verteidigt werden soll.

Spielmacherin Kira Zumstein im Gespräch mit Spono-Trainer Marco von Ow. Bild: Marcel Bieri/Keystone (Gümligen, 6. 5. 2023)

Welche Lehre ziehen die Spono Eagles aus der Niederlage im Handball-Cupfinal gegen den LC Brühl?

Kira Zumstein: Dass wir die Präsenz und die Emotionen aus den ersten zehn Minuten durch das ganze Spiel ziehen müssen. Wir gerieten ins Stocken, haben extrem nachgelassen, kamen nicht in einen Flow.

Wer oder was brachte Spono ins Stocken?

Nichts Spezielles, ein Fehlwurf hier, ein dummes Gegentor da, es war die Summe von kleinen Dingen. Wir gerieten in eine Negativspirale, unterstützten uns zu wenig und konnten uns gegenseitig nicht aus dem Loch herausholen.

Können Emotionen trainiert werden?

Auf jeden Fall. In der Crunchtime der Saison sind die Trainings bereits emotionaler, diese Woche haben wir unseren Fokus nochmals intensiver darauf gerichtet. Wir stärken uns gegenseitig, muntern auf, klatschen ab, sind jedoch auch positiv fordernd. Das heisst: Wenn eine mehrmals den gleichen Fehler macht, teilen wir uns mit, was wir voneinander erwarten, wie der Ball gespielt werden oder wohin der Laufweg gehen soll.

Wie lautet also der Vorsatz für die am Samstag in St. Gallen beginnende Best-of-5-Serie im Final der Meisterschaft?

Wir müssen dem Gegner unser Spiel aufzwingen und unsere Stärken zeigen. In der zweiten Halbzeit des Cupfinals liefen wir beispielsweise keine Gegenstösse mehr, wir setzten nicht mehr auf unser Tempo. Darüber hinaus müssen wir schneller auf neue Situationen reagieren können. Das Spiel über die starken Kreisläuferinnen Tabea Schmid und Martina Pavic unterbanden wir gut, doch dann setzte Brühl untypischerweise mehr auf Würfe aus dem Rückraum. Wenn sich uns neue Aufgaben stellen, müssen wir flexibler sein.

Noch wirkt das Angriffsspiel der Eagles nicht entfesselt wie vor einem Jahr auf dem Weg zum Meistertitel. Weshalb?

Vor einem Jahr verloren wir ebenfalls den Cupfinal und im ersten Spiel des Playoff-Finals in Zug lief es uns überhaupt nicht. Danach bauten wir das Vertrauen ins Team und in unsere Fähigkeiten von Spiel zu Spiel auf. Ich schaue mir die Videos von damals an, um wieder in die gleiche Stimmung zu kommen, ich spüre sofort die Energie, mit der wir am Werk waren. Ich bin überzeugt, dass wir dieses Entfesselte wieder hinkriegen werden.

Welche Rolle kommt Ihnen hierbei als Spielmacherin zu?

Ich will das Spiel verstärkt führen und dem Team Sicherheit geben, mehr in 1:1-Situationen gehen und Bälle verteilen. Brühls Innenblock ist physisch stark, deshalb müssen wir den Ball laufen lassen, um Raum zu kreieren. Bereits im Cupfinal hatten wir viel Platz, in der Nachbetrachtung greift man sich an den Kopf, dass wir diesen nicht effektiver genutzt haben. Wenn es nicht läuft, fehlt der letzte Mut. Doch wenn jede abgeht wie ein Töff, stossen wir auch in die Lücken.