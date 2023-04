Handball Spono löst die Handbremse spät Die Spono Eagles schlagen Herzogenbuchsee im ersten Playoff-Halbfinal mit 28:22. Lange sah es für sie aber nicht gut aus.

Die Stimmung unter den Gästefans stieg, Herzogenbuchsee sorgte im Auswärtsspiel in der SPZ-Halle für Heimatmosphäre. Der Underdog führte 12 Minuten vor Schluss mit 20:17, bei den Spono Eagles ging überhaupt nichts mehr. Vorne reihten sie Fehler an Fehler, hinten taten sie sich schwer mit dem 7:6-Überzahlspiel der Bernerinnen. Spiel eins dieser Playoff-Halbfinal-Serie (best of 3) lief aus dem Ruder, der Favorit strauchelte gehörig. «In solchen Situationen hilft uns die Routine und die individuelle Qualität», erklärte Rückraumspielerin Xenia Hodel später, weshalb zwar die Anhängerschaft auf der Tribüne bibberte, ihr Team aber nicht den Kopf verlor.

Zehn Minuten später war das Spiel nämlich entschieden, und zwar zu Gunsten des Favoriten. Mit einem 9:0-Lauf (!) löste sich Nottwil aus der Umklammerung und drehte das Skore von 17:20 auf 26:20. Zum einen fand die Abwehr wieder zu Stabilität, welche sie nur kurz verlor, als der Gegner in der 42. Minute den Goalie durch eine siebte Angreiferin ersetzte. «Wir brauchten ein, zwei Angriffe, um die richtigen Schlüssel zu finden», bemerkte Spono-Trainer Marco von Ow und er befand: «Wir haben grundsätzlich ausgezeichnet verteidigt.» Sinnbildlich hierfür ist die Aktion von Abwehr-Heisssporn Alina Stähelin, als sie in der 24. Minute einen Ball nicht blockte, sondern fing…

Bucher und Hodel stossen die Tür auf

Faktor Nummer zwei für die spektakuläre Wende war die von Hodel angesprochene individuelle Qualität. Als im Angriff Lösungen gefragt waren, als angespannte Nerven den Spielfluss hemmten, waren es Nuria Bucher mit energischen 1:1-Situationen und Xenia Hodel mit wuchtigen Abschlüssen aus der Distanz, die das Momentum auf Sponos Seite zogen. «Wenn man solche Würfe im Training gefühlte 10’000 Mal geübt hat, sollte es auch im Match klappen», erklärte Hodel und sie hielt fest: «Gewonnen haben wir im Kollektiv, Offensive und Defensive gaben sich gegenseitig Energie.»

Am Ende siegte Spono mit 28:22, ein Ergebnis, das den harten Kampf nicht adäquat wiederzugeben vermag. Herzogenbuchsee, das erstmals in den Playoffs steht, hat gegen den Meister nichts zu verlieren, und genau so trat es während rund 50 Minuten auch auf. Der Aussenseiter kämpfte um jeden Zentimeter und hatte mit Janina Käser ein Supplement zwischen den Pfosten – immer wieder scheiterte Spono an der Torhüterin. «Sie hat es gut gemacht, bleibt ruhig, fuchtelt nicht rum, man weiss nie, was sie macht. Wir haben aber auch nicht clever geworfen», analysierte Trainer von Ow.

Mehr als «Hexenkesselchen» in Herzogenbuchsee

Die erste Halbzeit, in der Spono das bessere Team war, endete aufgrund der eklatanten Schwäche in der Chancenauswertung nur 10:10-Remis. Besserung stellte sich nach dem Seitenwechsel zunächst nicht ein, erst in der Schlussphase lösten die Spono Eagles die Handbremse. «Nun haben die Playoffs angefangen und wir dürfen die Nervosität ablegen», sagt Trainer Marco von Ow mit Blick auf den Mittwoch, wenn Spono in Herzogenbuchsee (20.15 Uhr) mit einem weiteren Sieg die Qualifikation für den Playoff-Final klarmachen kann.

Der unbequeme Kontrahent dürfte allerdings nochmals alles in die Waagschale werfen. Xenia Hodel erwartet jedenfalls nicht nur ein Hexenkesselchen, sondern einen heiss blubbernden Kochtopf in der Sporthalle Mittelholz: «Wir müssen Präsenz markieren und von Beginn weg so spielen, wie wir es diesmal in den letzten Minuten getan haben. Wir wissen, dass wir es können, nun dürfen wir Herzogenbuchsee keinen Funken Hoffnung mehr geben.»

Spono Eagles – Herzogenbuchsee 28:22 (10:10)

SPZ. – 550 Zuschauer. – SR Müller/Schaad. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Spono, 1-mal 2 Minuten gegen Herzogenbuchsee. – Spono: Schaller (5 Paraden)/Hartz (6)/Strebel (4); Mia Emmenegger (3 Tore), Hodel (6), Zumstein (4), Stähelin, Amrein (6), Boesen; Bucher (6/4), Snedkerud, Jund (3), Ana Emmenegger. – Herzogenbuchsee: Käser (13 Paraden)/Lüthi; Rohde (2 Tore), Roth (1), Michelle Schmied (1), Steiner (1), Sturny (2), Eugster (2); Rotondo (6), Albrecht (3), Haas (2), Janissa Schmied (2/2), Bieri. – Bemerkung: Hartz pariert Penaltys von Janissa Schmied (20./6:8; 29./9:10).