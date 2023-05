Handball Spono verliert erneut: Brühl St.Gallen ist zum 32. Mal Meister Die Handballerinnen von Spono Eagles verlieren zum dritten Mal in Folge. Damit ist Brühl Schweizer Meister.

Kein Durchkommen für Kira Zumstein von Spono Eagles gegen die Abwehr von Brühl St.Gallen. Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 20. 5. 2023)

Die Handballerinnen von Brühl St. Gallen sind zum 32. Mal Schweizer Meister, zum ersten Mal seit 2019. Das beste Team der Qualifikation gewann das dritte Finalspiel gegen das als Titelhalter angereiste Spono Nottwil 31:29 und entschied die Best-of-5-Serie 3:0 zu seinen Gunsten.

Die Basis zum Sieg legten die Ostschweizerinnen in der ersten Halbzeit, die sie 20:10 gewannen. In der 43. Minute führten die Gastgeberinnen gar mit zwölf Toren (27:15). Auch wenn Spono in der Folge mächtig aufholte, wurde es nicht mehr wirklich spannend. Malin Altherr (9), Tabea Schmid (8) und Laurentia Wolff (7) zeichneten für 24 der 31 Treffer der Brühlerinnen verantwortlich. Für die Gäste war Kira Zumstein achtmal erfolgreich. (sda)

Brühl St.Gallen feiert den Meistertitel. Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 20. 5. 2023)

Nora Snedkerud mit einem Schuss aufs Tor. Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 20. 5. 2023)

Xenia Hodel steigt höher als alle Anderen. Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 20. 5. 2023)

Mit acht Toren erfolgreichste Nottwilerin: Kira Zumstein. Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 20. 5. 2023)

Alina Stähelin schiesst aufs Tor. Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 20. 5. 2023)

Nuria Bucher beim Abschluss. Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 20. 5. 2023)