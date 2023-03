Handball Stansern fehlt «der letzte Zwick» Der BSV Stans empfängt am Samstag das drittklassierte Wädenswil/Horgen. Eine Gelegenheit, die schlechte Bilanz gegen Topteams aufzuwerten.

Es war ein hartes, emotionales, zuweilen unfaires Spiel am letzten Wochenende in Genf. Der BSV Stans führte in Halbzeit eins mit 13:11, deckte so gut wie nie in dieser NLB-Saison, am Ende verlor er beim Tabellenzweiten aber mit 27:29. Damit gingen die siebtklassierten Nidwaldner auch im achten Spiel gegen einen Top-5-Klub leer aus, keinen einzigen Punkt gewannen sie bisher gegen ein Spitzenteam. «Die Mischung aus Leistungs- und Feierabendsport stimmt bei uns noch nicht ganz, es fehlt der letzte Zwick», moniert Trainer Fabio Madia.

Den letzten Zwick wünscht er sich in zwei Bereichen: In der Fitness und der Mentalität. «40 Minuten lang halten wir mit den Besten mit, wir sind sogar prägend, dann bauen wir ab. Wenn im Gehirn der Sauerstoff fehlt, kommen falsche Entscheidungen», erklärt Madia. Fortschritte in der Athletik seien deshalb unabdingbar. Daneben bringen sich die Stanser selbst in die Bredouille, wenn sie die eigenen Emotionen nicht unter Kontrolle haben. In Genf kassierten sie acht Zweiminutenstrafen, inklusive der roten Karte gegen Nando Kuster, sechs davon wurden nach dem Seitenwechsel ausgesprochen.

«Jetzt müssen wir den Gegner packen»

Madias Fazit: «Die Mannschaft zieht toll mit. Ihr mangelt es aber an Winnermentalität, um das Letzte aus sich herausholen.» Die nächste Gelegenheit bietet sich dem BSV Stans am Samstag, wenn mit Wädenswil/Horgen die aktuelle Nummer drei in der Eichlihalle (19.30 Uhr) gastiert. «Jetzt müssen wir den Gegner packen, nicht nur darüber reden», fordert Madia und er betont: «Wir haben das Potenzial, um die Saison in den Top 4 abzuschliessen. Gemessen an unseren Möglichkeiten sollten wir 28 anstatt 20 Punkte auf dem Konto haben.»

Der Stanser Lorin Schleich beim Abschluss im Spiel gegen Fortitudo Gossau. Bild: Patrick Huerlimann (Stans, 18. März 2023)

Einer, der bisher positiv von sich reden macht und gleichzeitig Luft nach oben hat, ist Lorin Schleich. Der 20-jährige Obwaldner debütierte im letzten Oktober in der NLB und ist auf Rechtsaussen mittlerweile gesetzt. Wie ein typischer Flügelspieler kommt der Linkshänder aber nicht daher, mit seinen 1,92-Meter Körpergrösse ist er hierfür eher grossgewachsen. Wäre er kein Mann für den rechten Rückraum? «Nein», entgegnet Schleich und schmunzelt: «Dafür habe ich technisch zu viel verpasst, das ist schwierig aufzuholen. Am Flügel bin ich besser aufgehoben.»

Lorin Schleich: Erst mit 14 zum Handball

Lorin Schleich fand erst im Alter von 14 Jahren zum Handball, davor probierte er Diverses aus, vor allem Individualsportarten wie Tennis und Judo. Seit seinem ersten Handball-Training beim TV Sarnen zeigte sein Weg aber steil nach oben. Bereits nach einem Jahr wechselte er nach Stans, lief im Nachwuchs drei Jahre für die SG Füchse Emmenbrücke/Stans auf. Ab dem Jahr 2021 spielte er parallel dazu in Altdorf, machte beim 1.-Ligisten erste Erfahrungen im Aktivhandball ehe er nach Livio Wanners Aufbruch zur Auslandreise zum B-Ligisten nach Stans stiess.

Zwar fehlt es ihm noch etwas an Dynamik und Geschmeidigkeit, dafür kann er seine Grösse am Flügel für einen besseren Abschlusswinkel nutzen. «Bisher bin ich zufrieden, der Trainer setzt auf mich», sagt der Gesundheitsmittelschüler aus Stalden. Nun möchte er weiter an seinen Wurfvarianten feilen und physisch stärker werden, um zentraler verteidigen zu können. «Ich will meinen Platz festigen, zum Stammflügel werden und mir Sicherheit holen. An solch einer Challenge wachse ich.» Anders formuliert: Wie das ganze Team spielt Lorin Schleich sehr solide, hat indes Potenzial für mehr. Schöpfen es die Stanser aus, wird der erste Sieg gegen ein Top-5-Team bald Tatsache.