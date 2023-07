Handball «Wir wollen weiterkommen»: Kriens-Luzern hat grosse Ziele bei seiner europäischen Premiere Die Krienser Handballer stehen erstmals in der Gruppenphase der European League. Das Losglück schürt sogar Hoffnungen auf ein Weiterkommen.

Gespannt sassen sie gestern Vormittag gemeinsam vor dem Livestream, die Vertreter aus Verwaltungsrat und Geschäftsführung des HC Kriens-Luzern. In Wien stand die Auslosung der European League auf dem Programm. Erstmals in ihrer Vereinsgeschichte stehen die Zentralschweizer in der Gruppenphase des zweitstärksten europäischen Wettbewerbs. Dank der Aufstockung auf 32 Teams und dank des Schweizer Cupsiegs in der vergangenen Saison müssen sie nicht durch die Qualifikation, sondern sind direkt für die Gruppenphase gesetzt.

Der HC Kriens-Luzern, im Bild Gino Steenaerts, will in dieser Saison auch europäisch jubeln. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Sursee, 4. 6. 2023)

Die Krienser Kugel lag im dritten von vier Töpfen und landete am Ende in der Gruppe B – mit Gornik Zabrze, AEK Athen und dem Sieger des Qualifikationsduells zwischen Ystads und Hannover-Burgdorf. «Angesichts des harten Teilnehmerfelds können wir damit sportlich zufrieden sein. Für uns ist attraktiv, wen man schlagen kann», sagt Sportchef Nik Tominec und er betont: «In dieser Gruppe ist unsere Zielsetzung klar: Wir möchten weiterkommen.» Jeweils die beiden Bestklassierten der acht Vierergruppen stossen in die Hauptrunde vor.

Duell mit Bundesligist wäre Highlight

Gruppenkopf ist Gornik Zabrze, hinter Kielce und Wisla Plock die Nummer drei Polens. Letzte Saison scheiterte Zabrze in der Qualifikation zur European League an GC Amicitia Zürich. AEK Athen errang derweil jüngst seinen fünften Meistertitel und trägt seine Heimspiele jeweils in einem Hexenkessel aus. Hierbei kann Kriens-Luzern vom Insiderwissen ihres neuen Rückraumspielers profitieren: Radojica Cepic spielte in der Rückrunde während fünf Monaten auf Leihbasis für die Griechen, ehe er mit einem Dreijahresvertrag zu den Kriensern stiess.

Der interessanteste Kontrahent und gleichzeitig Gruppenfavorit ist aber Ystads (Schwedens Nummer drei) oder Hannover-Burgdorf (Rang sechs in der Bundesliga). «In Deutschland zu spielen, wäre einfach geil. Da stünde unser Auftritt unter einer grossen Lupe», meint der Krienser Trainer Peter Kukucka angesichts des möglichen Prestigeduells mit dem Bundesligisten, bei dem mit dem rechten Flügel Max Gerbl ein Schweizer Nationalspieler engagiert ist. So oder so dürfen sich die Fans auf die Spiele in der European League freuen, sagt Kukucka und er fügt an: «Diese Gruppe ist machbar.»

Kickoff auf dem Pilatus, Training in Stans

Gespielt werden die sechs Partien der ersten Gruppenphase zwischen dem 17. Oktober und dem 5. Dezember. Der Spielplan ist noch nicht fixiert, zu Hause werden die Krienser aber jeweils dienstags um 18.45 oder 21 Uhr antreten. Beim letztmaligen internationalen Auftritt musste Kriens-Luzern für das Heimspiel in die Zürcher Saalporthalle ausweichen. «Wegen der Auflagen der EHF können wir erneut nicht in der Krienser Krauerhalle spielen. Gerne würden wir in der Region bleiben, weshalb wir nun unsere Wunschoption, die Surseer Stadthalle, prüfen», berichtet Tominec.

Sportlich sind die Aussichten dank des Losglücks rosig, finanziell indes macht die European League weniger Freude. «Im Normalfall legt man drauf. Mit unseren Partnern möchten wir versuchen, zumindest mit einer Null rauszukommen», sagt Tominec. Raus aus der Ferienzeit, kommen die Krienser morgen Sonntag, und zwar in Form eines Teamevents auf dem Pilatus mit Mittagessen und gemütlichem Beisammensein. «Symbolisch gehen wir auf die Spitze des Pilatus, weil wir auch nächste Saison oben dabei sein wollen», erklärt Tominec. Am Montag erfolgt der Trainingsstart. Nicht in der Krauerhalle, welche renoviert wird, sondern in der neuen Ausbildungshalle in Stans.