HC Kriens-Luzern gegen St. Otmar Krienser Handballer schaffen Historisches Kriens-Luzern gewinnt auch das zweite Heimspiel in Sursee, diesmal mit 29:27 gegen St. Otmar St. Gallen. Der Gegner im Playoff-Viertelfinal steht bereits fest.

Exklusiv für Abonnenten

Die Spieler des St. Galler Vereins starteten in der zweiten Halbzeit die Aufholjagd. Bild: Dominik Wunderli (Sursee, 4. März 2023)

Es war nicht mehr die grosse Gala wie noch im Dezember gegen die Kadetten Schaffhausen, auch die Stimmung erreichte diesmal nicht Hexenkessel-Niveau. Doch wieder war es ein besonderer Anlass in der Surseer Stadthalle, die mit 2500 Fans erneut sehr gut gefüllt war, die Kapazität war diesmal sogar auf 2800 Plätze ausgebaut worden. Und auch der Ausgang des Spiels war wie (fast) immer: Der HC Kriens-Luzern bezwang St. Otmar St. Gallen mit 29:27 und baute seine eindrückliche Statistik weiter aus: Seit 12 Partien sind die Zentralschweizer ungeschlagen.

Mehr noch: Seit Samstag steht fest, dass sie erstmals in der Vereinsgeschichte eine QHL-Qualifikation auf Platz eins beenden werden. Bereits drei Spieltage vor Schluss können die Krienser nicht mehr vom Spitzenplatz verdrängt werden. Die Kadetten Schaffhausen verloren nämlich auswärts gegen Wacker Thun mit 29:31 und liegen nun bereits sieben Punkte zurück. «Megaschön, dass wir dies geschafft haben und dann erst noch vor dieser Kulisse», schwärmte Flügelspieler Ammar Idrizi, der aus Sursee stammt. Als Dankeschön ging die Wahl des besten Spielers für einmal nicht an einen herausragenden Individualisten, sondern ans ganze Team.

Warmer Applaus für «Kehrausspiel»

Die Krienser stiegen handicapiert ins Spiel, mit Marin Sipic, Ramon Schlumpf, Moritz Oertli und Gino Delchiappo fielen gleich vier Akteure aus. Doch auch der Gegner musste auf wichtiges Personal verzichten, mit Ariel Pietrasik und Dominik Jurilj waren die beiden besten Torschützen der St. Galler nicht einsatzfähig. Kriens-Luzern lag stets in Front, maximal mit sechs Treffern, und trotzdem musste es noch um den Sieg zittern. Innerhalb von etwas mehr als vier Minuten verspielten sie eine 28:22-Führung (56.) fast gänzlich, 40 Sekunden vor dem Abpfiff stand es nur noch 28:27, ehe Milos Orbovic mit dem finalen Treffer den Sack zumachte.

Die Stimmung in der Stadthalle Sursee war gut. Bild: Dominik Wunderli (Sursee, 4. März 2023)

Berauschend war die Darbietung nicht, wie ein «Kehrausspiel» kam es Spielmacher Andy Schmid zuweilen vor, doch auch wenn das zahlreich erschienene Publikum diesmal kein Feinschmecker-Menü, sondern eher Magerkost vorgesetzt bekam, spendete es der Mannschaft warmen Applaus. «Kriens-Luzern hat nicht das Recht, über gute Resultate enttäuscht zu sein», betonte Schmid, «die Spiele gewinnen wir nicht mit Glück, sondern weil wir besser sind. Und wir haben erst ein einziges Mal verloren, das ist sehr speziell, bisher haben wir die Erwartungen mehr als erfüllt.»

Wenn die Jugend unbedarft forscht

Fast jeder Wurf ein Treffer: Andy Schmid (r.) zeigte gegen St. Otmar ein weiteres Mal gute Leistungen. Bild: Dominik Wunderli (Sursee, 4. März 2023)

Schmid war gezeichnet nach dem Spiel, der 39-jährige Luzerner musste Schwerstarbeit leisten, viel hing auch an diesem Abend wieder von ihm ab. In der ersten Halbzeit war er gemeinsam mit Rok Zaponsek der Beste, sämtliche sieben Abschlüsse fanden den Weg ins Tor, während sich der slowenische Torhüter eine Abwehrquote von 39 Prozent gutschreiben liess. Insgesamt war der Auftritt aber schon vor dem Seitenwechsel glanzlos, auch die Routiniers patzten, immer wieder schlichen sich fahrige, fehlerhafte und unvorbereitete Aktionen ins Spiel des Gastgebers ein.

Trainer Kukucka liess auch Reservisten spielen. Bild: Dominik Wunderli (Sursee, 4. März 2023)

Dies war nicht zuletzt dem Umstand geschuldet, dass mit Sipic und Schlumpf wichtige Titulare fehlten. On Langenick übernahm Schlumpfs Job am linken Flügel und als vorgestellter Verteidiger, Björn Buob durfte am Kreis und mitunter im Innenblock ran. Auch sonst wechselte Trainer Peter Kukucka viel, gab der Reserve mehr Einsatzzeit als üblich und übte das 6:0-Abwehrsystem. Als die Jugend in der Schlussphase etwas gar unbedarft forschte, kam es zum Bruch und erneut gerieten die Krienser trotz komfortablem Vorsprung unter Druck. «Wir haben keine Angst, dass wir das Spiel aus der Hand geben», erklärt Buob. «In diesen Phasen fehlt aber die letzte Emotionalität.»

Schweiz spielt zweimal gegen Ungarn

Dass es in den Playoff-Viertelfinals eine Leistungssteigerung braucht, versteht sich von selbst. Dort wird man Anfang April wieder auf das achtrangierte St. Gallen treffen, auch das steht schon fest. Zunächst folgt nun aber die Nationalmannschaftspause, die Schweiz trifft in der EM-Qualifikation zweimal auf Gruppenfavorit Ungarn, am Donnerstag in Schaffhausen, am Sonntag auswärts.

Björn Buob (Mitte) wird von Peter Schramm (links) und Benjamin Geisser (rechts) nicht gerade zimperlich behandelt. Bild: Dominik Wunderli (Sursee, 4. März 2023)

Für die Krienser steht das nächste Highlight am Samstag, 18. März, auf dem Programm, wenn sie bei Suhr Aarau zum Cup-Halbfinal gastieren. Dann sollen auch die verletzten Akteure ins Kader zurückkehren. «Wir haben unseren Job noch nicht erledigt», sagt Buob. Nach der historischen Premiere in der Qualifikation sollen nun die ersten Titel der Vereinsgeschichte folgen.

Kriens-Luzern – St. Otmar St. Gallen 29:27 (18:12)

Sursee. – 2500 Zuschauer. – SR Gallardo/Gallardo.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern, 3-mal 2 Minuten gegen St. Otmar St. Gallen.

Kriens-Luzern: Zaponsek (13 Paraden)/Pellegrini; Idrizi (2 Tore), Orbovic (4), Schmid (9/2), Böhm (2), Langenick (3), Buob (2), Lavric (1); Steenaerts (1), Rellstab (3), Küttel (2), Sigrist, Wolfisberg.

St. Otmar: Zernovic (9 Paraden)/Perazic (7); Rojnica (1 Tor), Ben Romdhane (4), Pendic (6/1), Schramm (4), Kaiser (7/4), Geisser (4), Juric; Kürsteiner, Schneider, Gangl (1).

Bemerkungen: Kriens-Luzern ohne Sipic, Schlumpf, Oertli, Delchiappo (alle verletzt), St. Otmar ohne Pietrasik (verletzt) und Jurilj (krank). Kaiser wirft Penalty an die Latte (35./20:15). Schmid wirft Penalty auf die Latte (49./26:21).