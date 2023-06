HC Kriens-Luzern Regisseur Andy Schmid fällt mit Teilabriss der Achillessehne aus – ist das die vorzeitige Meisterentscheidung im Handball? Nächste bittere Nachricht für den HC Kriens-Luzern vor dem vierten Playoff-Finalspiel am Donnerstag in Schaffhausen: Neben Fabian Böhm, der sich am Sonntag seine Wurfhand brach, ist die Saison auch für Andy Schmid beendet.

Andy Schmid fällt aufgrund eines Teilabrisses der Achillessehne für die restliche Saison aus. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Schlechte Neuigkeiten für alle Handballfans: Für Andy Schmid ist die Saison frühzeitig beendet. Der 39-jährige Spielmacher fällt aufgrund eines Teilabrisses der Achillessehne aus, wie der HC Kriens-Luzern mitteilt. Schon vor den laufenden Playoffs klagte der 210-fache Nationalspieler offenbar über Beschwerden in den Fussgelenken. Untersuchungen am Dienstag hätten leider gezeigt, dass der Befund schlimmer sei als erwartet, wird Teamarzt Daniel Wegmann von der Hirslanden Klinik St.Anna in einer Meldung des Vereins zitiert. Schmid fehlt dem HC Kriens-Luzern somit im vierten Spiel des Playoff-Finals am Donnerstag in Schaffhausen.

Bereits zuvor war klar, dass neben Andy Schmid auch Fabian Böhm für den Rest der Saison ausfallen wird. Der Routinier erlitt am Sonntag im dritten Spiel des Playoff-Finals in der ersten Spielminute eine Fraktur in der Hand, spielte in der Folge aber wie Andy Schmid die kompletten 80 Minuten zu Ende.

Fabian Böhm brach sich seine Wurfhand und fällt ebenfalls für die restliche Saison aus. Bild: Peter McCarthy

Coach Peter Kukucka hat nun vor dem vierten Playoff-Final mit diversen personellen Herausforderungen zu kämpfen: Zusätzlich zu den Ausfällen von Andy Schmid und Fabian Böhm muss der HCKL-Cheftrainer mit Milos Orbovic (Muskelfaserriss Fuss und Arm) und dem rekonvaleszenten Ramon Schlumpf (Beinbruch) auf zwei weitere Leistungsträger verzichten. Ob der HC Kriens-Luzern ohne vier wichtige Stammspieler einen Auswärtssieg in Schaffhausen erreicht, erscheint fraglich.

In der laufenden Serie führt der amtierende Schweizer Meister aus Schaffhausen gegen den aktuellen Cupsieger mit 2:1. Die vierte Partie findet am Donnerstag in Schaffhausen statt. Eine allfällige «Belle» in der Maréchaux Arena in Sursee würde am Sonntag ab 16 Uhr angepfiffen. (luz)