Eishockey Der HC Luzern grüsst von der Spitze Eishockey-Erstligist Luzern ist neu Tabellenerster. Keeper Gregory Keller kennt die Gründe – und will mehr.

Gregory Keller, Goalie HC Luzern. Bild: Mathias Renner

«Wir haben einen Lauf, die Chemie in der Mannschaft stimmt, der positive Teamgeist ist ausgeprägt und der Siegeswille enorm», freute sich Luzerns Schlussmann Gregory Keller (29) nach dem 5:4-Sieg nach Verlängerung über die Argovia Stars und der Übernahme der Leaderposition in der 1. Liga Region Ost. «Dass wir seit acht Spielen ungeschlagen sind und an erster Stelle stehen, kommt nicht von ungefähr. Diesen Platz haben wir uns auch verdient», ist Keller überzeugt. Er spielt seine sechste Spielzeit beim HCL und bildet seit vielen Jahren mit Yannik Peter zusammen das erfolgreiche Torhüterduo der Luzerner.

Nach dem 14. Spieltag und 32 erspielten Punkten steht den Playoffs nichts mehr im Weg. Die Reserve auf Rang 9 beträgt bereits 18 Zähler, die Entscheidung ist praktisch gefallen.

Nun gilt es den Heimvorteil zu bewahren

Nun geht es um eine gute Platzierung für die Playoffs, den Heimvorteil im Viertelfinal. Dazu muss nach dem 22. Spieltag ein Rang unter den Top 4 her. «Das wird sicher unser Ziel sein, dass wir vor heimischer Kulisse starten können. Doch wer Erster ist, gibt diese Platzierung auch nicht gerne hin. Wir wollen natürlich oben bleiben und unsere Leaderposition verteidigen», zeigt sich Keller kampfbetont. Am Samstag (17.30, Eishalle Grüsch) geht Luzerns Reise ins Bündnerland, wo mit Prättigau-Herrschaft (4. Rang; 29 Punkte) ein weiteres und überraschend stark aufspielendes Team wartet.

Zentralschweizer im Cup-Einsatz

In der 3. Vorrunde (10./11. Dezember) im National Cup (4. Liga bis MyHockey League) trifft Erstligist Luzern auswärts auf Dürnten (2. Liga). «Wir wollen auch im Cup sportlich überzeugen. Die Chance ist gross, dass wir in der nächsten Runde gegen ein Team aus der MyHockey League spielen können. Das wäre reizvoll für uns. Der Cup ist eine willkommene Zugabe zur Meisterschaft und sicher ein Highlight», ist Keller überzeugt.