Eishockey Gute Aussichten für die Playoffs: Der HC Luzern hat den Heimvorteil gesichert Der Eishockey-Erstligist gewinnt in Herisau 3:0 und hat die Chance, die Qualifikation auf Platz eins zu beenden.

Yannik Peter, Goalie HC Luzern. Bild: Mathias Renner

«Dass wir bereits drei Runden vor Qualifikationsschluss nicht mehr von einem Top-4-Platz verdrängt werden können, ist natürlich super», freute sich Luzerns Keeper Yannik Peter. Der 25-Jährige zeigte einmal mehr, wie Headcoach Raphael Zahner (41) nach dem Spiel sagte, «eine sehr gute Leistung». Der souveräne 3:0-Sieg in Herisau zeugte von defensiver Stabilität und offensiver Qualität. Mit einer sehr disziplinierten und geschlossenen Teamleistung feierte der HCL nicht nur einen weiteren Sieg im Appenzell, sondern verteidigte die Leaderposition und den definitiven Heimvorteil für die Playoff-Viertelfinals, die am Donnerstag, 9. Februar, beginnen. «Dass wir vor heimischer Kulisse beginnen können, ist wichtig. In dieser intensiven Zeit ist es wichtig, dass man nicht zu viel reisen muss», ist Peter überzeugt.

Bevor die schönste Zeit für einen Eishockeyaner beginnt, hat der HCL noch drei Pflichtspiele in der Meisterschaft auf dem Programm: Pikes Oberthurgau (Samstag, 14. Januar, auswärts); Rheintal (Samstag, 21. Januar, auswärts) und Red Lions Reinach (Samstag, 28. Januar, in Luzern). «Wir stehen an erster Stelle der Tabelle, da will man natürlich bleiben. Der Qualifikationssieg ist im Visier», zeigt sich der Schlussmann kampfbetont. Ein Vorteil wäre, dass der HCL im Viertel-, Halb- und Final Heimrecht geniesst, wenn er die Qualifikation auf Rang eins beendet.

22 Spieler haben für nächste Saison unterschrieben

Was glaubt Peter, warum schwebt der HCL seit Wochen auf einer Erfolgswelle? «Der Teamgeist ist positiv und wir sind wie eine zweite Familie. Wir verstehen uns auf und neben dem Eis hervorragend und haben einen sehr guten Mix aus erfahrenen und jungen Spielern, die sehr ehrgeizig sind.» Mit Headcoach und Sportchef Zahner verfügt der HCL zudem über einen eishockeyversierten Fachmann, der für das Eishockey lebt. Bis am Sonntag haben 22 Spieler ihre Verträge für die nächste Saison unterschrieben, was ein weiterer Beleg für die Arbeit des Headcoachs/Sportchefs ist.

In der vierten von total fünf Qualifikationsrunden des National Cups reisen die Luzerner am Mittwoch (20.00, Grüsch) zum Ligakonkurrenten Prättigau-Herrschaft, der seit Mitte Dezember neu von Eishockeylegende Andreas Ritsch trainiert wird. Der 61-Jährige spielte unter anderem in den 90er-Jahren beim EV Zug. «Wir fahren nicht zum Plausch ins Bündnerland. Wir wollen eine Runde weiterkommen und uns die Chance für den Einzug in die erste Hauptrunde offenhalten.»

Vor einer Herkulesaufgabe steht Zweitligist Seetal, der am Mittwoch (20.00, Iceline Seetal) den My-Hockey-League-Vertreter Seewen empfängt. Captain Mauro Schwegler: «Wir freuen uns auf die Schwyzer, das wird ein Erlebnis. Wir haben nichts zu verlieren und haben die Chance, einem Grossen ein Bein zu stellen. Für uns ist das eine gute Abwechslung zum Meisterschaftsalltag.» Vor einem ganz grossen Highlight stehen auch die Zuger (2. Liga), die in der Bossard-Arena (Mittwoch, 20.00) auf Dübendorf (MHL) treffen.

Eishockey

1. Liga: Herisau – Luzern 0:3. Pikes Oberthurgau – Wil 1:6. Wetzikon – Rheintal 4:2. Red Lions Reinach – Bellinzona 2:3. Unterseen-Interlaken – Prättigau-Herrschaft 5:4. Burgdorf – Argovia Stars 4:0.

Rangliste (je 19 Spiele): 1. Luzern 44 (80:48). 2. Wetzikon 43 (78:58). 3. Wil 39 (59:39). 4. Bellinzona 36 (84:66). 5. Prättigau-Herrschaft 34 (66:45). 6. Rheintal 29 (70:60). 7. Herisau 27 (61:66). 8. Argovia Stars 26 (54:58). 9. Red Lions Reinach 23 (60:70). 10. Burgdorf 21 (50:61). 11. Pikes Oberthurgau 15 (52:83). 12. Unterseen-Interlaken 5 (30:90).

Nächstes Spiel. Samstag. 17.30: Pikes Oberthurgau – Luzern (Eiszentrum Romanshorn).

Herisau – Luzern 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Sportzentrum. – 300 Zuschauende. – SR Staiger. – Tore: 25. Emanuel Guidon (Scheiber, Bassin) 0:1. 39. Gianmarco Guidon (Dünner, Emanuel Guidon) 0:2. 51. Scheiber (Emanuel Guidon) 0:3.

2. Liga: Wallisellen – Bassersdorf 5:2. Küsnacht – Küssnacht 3:1. Seetal – Ascona 5:7. Sursee – Bellinzona 3:4. Zug – Pregassona Ceresio 6:3.

Rangliste: 1. Küsnacht 15/30. 2. Wallisellen 15/27. 3. Ascona 15/25. 4. Bassersdorf 14/24. 5. Küssnacht 14/24. 6. Sursee 15/24. 7. Pregassona Ceresio 15/23. 8. Bellinzona 15/20. 9. Zug 15/20. 12. Seetal 15/5.