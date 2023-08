SwissCityMarathon Luzern «Eine Hammer-Premiere»: Andrea Salvisberg sorgt beim Luzerner Marathon für einen Streckenrekord Der ehemalige Olympiateilnehmer Andrea Salvisberg stellt beim SwissCityMarathon in Luzern einen Streckenrekord auf. Bei den Frauen brilliert ein Innerschweizer Trio.

Andrea Salvisberg war der schnellste Marathonläufer. Bild: Roger Grütter (Luzern, 29. Oktober 2022)

Die Siegerin und der Sieger über die 42,195 km glänzten mit starken Zeiten. Der Emmentaler Andrea Salvisberg siegte in 2:24:24 Stunden und neuem Streckenrekord und die Französin Kristin Colard lief mit 2:43:48 die drittbeste Frauenzeit auf dem nicht ganz ebenen und daher auch nicht schnellen Marathon-Parcours. Vor allem Salvisberg hatte Grund zur Freude: «Eine Hammer-Premiere, verbunden mit einer Riesenfreude.»

Salvisberg hatte sich mit seinem Coach Benjamin Ueltisch als Pacemaker auf die Strecke begeben. Ein illustres Gespann: der zweifache Olympia-Teilnehmer im Triathlon sowie der etablierte Multisportler und diesjährige Sieger der Gigathlon-Derniere. 10 km vor dem Ziel sagte Ueltschi zu Salvisberg: «Jetzt musst du gehen.» Gesagt, getan, und Salvisberg staunte: Auch dieser abschliessende Steigerungslauf fühlte sich «nicht besonders streng» an. Ueltschi beendete das Rennen mit einem Rückstand von nur 1:52 Minuten auf Platz 2. Platz 3 ging an den Chamer Philipp Arnold mit 2:32:27.Der lange Zeit führende Vorjahressieger T-Roy Brown musste das Rennen auf der zweiten Runde aufgeben.

Innerschweizer Frauen-Trio glänzt

Wegen der erstklassig qualifizierten und keine Zweifel verbreitenden Kristin Colard – sie lief nur fünf Wochen zuvor in Berlin 2:39:15 Stunden – stellte der Tagessieg bei den Frauen für das Innerschweizer Top-Trio schnell kein Thema mehr dar. In den Fokus rückte einerseits der Kampf um Rang 2, gleichzeitig aber auch um starke Zeiten. Und die Chamerin Susanne Rüegger setzte sich in 2:47:29 Stunden durch. Sie staunte: «Eine derart gute Leistung hätte ich mir nicht zugetraut.» Entsprechend gross war die Freude der Siegerin von 2016. In der Zwischenzeit hat sie eine ganze Serie von Rückschlägen zu bewältigen und seit vier Jahren keinen Marathon mehr bestritten.

Die Marathon-Zweite Susanne Rüegger (rechts) mit der Drittplatzierten Doris Nagel-Wallimann. Bild: Roger Grütter

Indes stand Rüeggers Platzierung in der Schlussphase zur Diskussion. «Es hätte auch anders herauskommen können», sagte sie. Das war in der Tat so. Doris Nagel-Wallimann schloss kurz vor Schluss zu ihr auf. Sie beschrieb: «Ich sah Susanne immer vor mir und kam immer näher.» Beim Schwanenplatz war sie dran. Dass sie den psychologischen Vorteil nicht nutzen konnte, war in plötzlichen Muskelkrämpfen begründet. Die Ziellinie überquerte die Spätzünderin aus Hünenberg nur drei Sekunden hinter Rüegger auf Position 3. Trotzdem stand ihr die Zufriedenheit ins Gesicht geschrieben. Ihre persönliche Bestzeit vom April in Zürich verbessere sie um weitere 1:16 Minuten.

Und die vierfache Luzern-Siegerin Franziska Huwyler? Auch sie strahlte – als Vierte: «Angesichts der beeinträchtigten Vorbereitung bin ich mehr als glücklich.» Wegen Fussproblemen hatte sie auf lange Einheiten weitgehend verzichten müssen. Und auch jetzt kam sie nicht ohne Schmerzen über die Distanz. Schmunzelnd sagte sie: «Ich komme nächstes Jahr wieder und vielleicht glückt mir dann nach dem Siegeshattrick das Tripple mit vierten Plätzen.»

Ein Australier und eine Äthiopien-Bernerin

Sina Michael (Zweite von links) beim Start des Halbmarathons. Bild: Patrick Hürlimann

Nicht spannend, aber eindrücklich verliefen die Halbmarathon-Rennen bei den Männern und den Frauen. Und Exponenten mit spannenden Geschichten brillierten: Archie Reid und Sina Michael. Der erst 21-jährige Australier setzte sich sofort ab, und obwohl ihn niemand kannte und auf der Rechnung hatte, zeigte er ein Klasserennen. Reid sagte: «Das war grandios, derart eindrücklich wurde ich vom Publikum noch nirgends über die Strecke getragen.» Der Spontanentscheid für den Halbmarathon in Luzern hatte sich gelohnt. Nur acht Tage zuvor war er in Valencia die 21,095 km gelaufen – «so schlecht und enttäuschend, dass ich schnell nach einer Möglichkeit zur Korrektur suchte.» In Luzern hat er die Chance genutzt.

Nicht ganz so souverän wie Reid siegte bei den Frauen Sina Michael. Doch auch die erst 20-Jährige lief sich in die Herzen des Publikums. Vor zehn Jahren kam sie als Flüchtlingskind aus Äthiopien nach Bern. Im ST Bern kann sie nun neben ihrem Job als Kleinkinderzieherin ihre Leidenschaft fürs Laufen verfolgen.