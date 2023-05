FUSSBALL Hochdorf im Tief – der neue Trainer soll die Seetaler noch retten Dem FC Hochdorf droht der Absturz in die 3. Liga. Raphael Felder (39) hat vor zwei Wochen das Traineramt (wieder) übernommen und will sich mit seinem Team gegen den Abstieg stemmen.

Die Familie Felder daheim in Hochdorf: Raphael und Steffi mit den Zwillingen Luan (links) und Gian. Bild: Pius Amrein (Hochdorf, 10. Mai 2023)

Es ist das Jahr 2005 und es läuft die letzte 2.-Liga-Runde vor der Sommerpause. Der FC Hochdorf muss siegen, damit er nicht in die 3. Liga absteigt. Beim Gegner, dem FC Meggen, spielt ein Stürmer namens Raphael Felder, damals 21-jährig. Er besiegelt mit seinen zwei Toren das Schicksal der Seetaler, sorgt dafür, dass die Hochdorfer tief fallen. «Ja», sagt Felder, wenn man es so sagen will: Ich habe Hochdorf in die 3. Liga geschossen.» Felder erinnert sich noch gut an dieses Spiel, und er erinnert sich auch daran, dass Hochdorf 2006 sofort wieder in die 2. Liga aufstieg. Seither war der FCH nie mehr in der 3. Liga.

Nun, im Mai 2023, stecken die Hochdorfer Fussballer tief in der Krise. Sie sind Tabellenletzter, und der Absturz in die 3. Liga – eben erstmals seit 2005 – scheint nicht aufzuhalten sein.

Von den Bahamas zurück in die Arena in Hochdorf

Als Hochdorfs Trainer Daniel Bucher kurz vor Ende April den Bettel hinwarf, musste FCH-Sportchef Besfort Demaj schnell handeln. Sofort rief er Raphael Felder an. Felder hatte das Traineramt in Hochdorf – zum vorletzten Mal im Sommer und im Winter 2022 abgetreten! Im Sommer zwecks Familienreise nach Florida, auf die Bahamas und auf der Rückreise noch mit fussballtouristischen Zwischenstopps in Madrid und Valencia. Im Verlaufe des Herbstes sprang er dann wieder interimistisch als Hochdorf-Coach ein. Interimistisch bis zur Winterpause, weil er sich auf die neue berufliche Tätigkeit als Verkaufsleiter einer Versicherung sowie als zweifacher Vater auf die Familie konzentrieren wollte.

Und jetzt also der erneute Rückruf an die Arena-Seiten­linie. Felder: «Der FC Hochdorf ist mir ans Herz gewachsen, ist eine richtige Herzensangelegenheit für mich.» Deshalb sagte er Sportchef Demaj sofort «Ja» und übernahm das Amt des Coaches im 2.-Liga-Team für die letzten sechs Spiele. Felder hat es nicht einfach. Zwar gewann er mit seinem Hochdorfer Team die erste Partie gegen Altdorf mit 3:0. Doch am letzten Sonntag folgte ein schmerzliches 0:1 in Willisau. Und das ausgerechnet an Felders 39. Geburtstag. Schmerzlich vor allem, weil unnötig. «Wir waren ebenbürtig», erzählt Felder. «Bevor die Willis­auer kurz vor der Pause das Tor erzielten, verzeichneten wir einen Lattenschuss und ein Abseitstor.» «Logisch», sagt Felder, «wer gewinnt am Schluss ein solches Spiel? Nicht der, der im Abstiegskampf steckt, sondern das Spitzenteam.»

Felder wuchs in Wolhusen auf und spielte dort bei den FCW-Junioren. Danach ging es fussballerisch in die Stadt zum FC Luzern, wo er als U21-Spieler an die Tür der Challenge-League-Mannschaft des damaligen Trainers René van Eck klopfte. Seine Position: hängende Spitze, also nicht ganz Mittelstürmer, vor dem Mittelfeld aber allemal. Als das Militär zur Re­krutenschule rief, wechselte er vom FCL nach Meggen, dann nach Buochs und 2008 nach Hochdorf. 2011 wurde er mit 27 Jahren Spielertrainer des FC Hochdorf. Er durfte mit seinem Team den Aufstieg in die 2. Liga inter sowie den regionalen Cupsieg feiern. Als er 2014 nochmals «nur» Fussballer sein wollte, wechselte er noch zum FC Eschenbach. Unterdessen wurde ein gewisser Remo Meyer, heute Sportchef des FC Luzern, Trainer des Hochdorfer Interteams.

Wie viele Klubs müssen überhaupt absteigen?

Am Samstag also empfangen die Hochdorfer (21 Punkte) den zweitplatzierten Aufstiegsaspiranten SC Goldau (45 Punkte). Felder sagt vor dem wegweisenden Duell: «Wir müssen Vollgas geben. Wir brauchen Herzblut, Leidenschaft, Kaltschnäuzigkeit. Und vielleicht auch etwas Glück.» Er spüre einerseits Verunsicherung und Selbstzweifel in der Mannschaft, «aber andererseits ist die Stimmung intakt. Ich werde in der Teamsitzung vor dem Spiel natürlich die positiven Elemente in den Vordergrund rücken.» Mit einem Überraschungserfolg gegen Goldau wäre der Ligaerhalt für Hochdorf aber längst nicht gesichert. Felder erklärt: «Wir haben es in den eigenen Händen und Füssen. Wir müssen in den letzten vier Spielen alles rein- und raushauen. Zuerst Goldau bezwingen. Dann die Direktbegegnungen im Abstiegskampf gegen Entlebuch und gegen den Luzerner SC gewinnen.» Damit Hochdorf vor dem letzten Spiel gegen den aktuellen Leader Schattdorf noch Chancen zur Rettung hat.

Rettung? Auch danach ist es noch nicht ausgestanden. Denn: Je nach dem, wie viele Innerschweizer Vereine von der 2. Liga inter absteigen und wie viele dorthin aufsteigen, müssen im besten Fall nur 2, können im schlimmsten Fall aber sogar 6 Zweitligisten in die 3. Liga stürzen. Das «Dumme»: Es kann bis zum 24. Juni dauern, bis Hochdorf Gewissheit hat – die Saison der regionalen 2. Liga wird dann bereits seit zwei Wochen zu Ende gespielt sein.

Die Felders, Mami Steffi und die beiden siebenjährigen Zwillingsbuben Luan und Gian, müssen sich womöglich darauf gefasst machen, dass der Papi noch eine Saison bei Hochdorf anhängt – nicht nur als Seniorenspieler, sondern als Trainer. Egal, ob in der 2. Liga oder in der 3. Liga. Gian und Luan haben das regionale Fussballbusiness ja selber schon ein wenig kennen gelernt und wissen als F-Junioren, wie schön es im FC Hochdorf ist. «Sie sind meine grössten Fans und sagen mir nach dem Match immer deutlich, was sie denken», erklärt «Raffa» Felder. Gewiss auch nach dem brisanten Hochdorfer Spiel gegen Goldau.