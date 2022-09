Mountainbike Vielleicht nützt der Schrei der Verzweiflung: Hoffnungsschimmer für den O-Tour-Bike-Marathon Am Samstag findet die 20. und vielleicht letzte Austragung des O-Tour-Bike-Marathons statt. Oder etwa doch nicht?

Martin Fanger, Sieger der Ausgabe 2020. Martin Platter/ velomedia.ch (Alpnach, 13. August 2020)

«Ich habe an der Klausursitzung im September 2021 kommuniziert, dass die 20. Ausgabe meine letzte sein wird», sagt Marion Imfeld, die OK-Präsidentin des O-Tour Bike-Marathons, dezidiert. Wie die Jungfrau zum Kind war die Obwaldnerin 2019 in die Leitungsfunktion des Obwaldner Bikeanlasses nachgerückt. Zuvor war sie im OK für die Rekrutierung des Personals zuständig. Ohne grossen Bezug zum Bikesport, einfach weil sie gerne helfe und sie neue Herausforderungen reizten. Das war letztlich auch der Grund, weshalb sie die Leitung übernommen habe, erklärt Imfeld.

Dann kam Corona. Bei Imfeld löste die Pandemie aber keine Angst oder Resignation aus, sondern eine «Jetzt-erst-recht-Stimmung», die sich auch fürs Organisationskomitee übertrug. Trotz schwieriger behördlicher Auflagen wurde der Anlass 2020 durchgeführt und endete mit einer Überraschung. Es wurde kommerziell die zweiterfolgreichste Austragung in der 20-jährigen Geschichte und auch sportlich war sie ein Highlight: Erstmals siegte mit Martin Fanger ein Obwaldner aus der Region.

«Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich sehr dankbar, dass sie bei uns fahren konnten»,

erinnert sich die OK-Chefin.

Der Zauber verflog jedoch mit zunehmender Dauer und Härte des Ausnahmezustands. Imfeld: «2021 hatten sich zum Stichtag nur knapp 150 Teilnehmende angemeldet. Das war noch ein Drittel des Üblichen. Aus Angst vor einem finanziellen Rückschlag haben wir den Wettkampf schweren Herzens abgesagt.» In der Zwischenzeit suchte das OK nach einer Nachfolgelösung. Bisher jedoch ohne Erfolg.

Einige Events haben sich wieder erholt

Die O-Tour steht mir ihren Problemen nicht alleine da. Auch andere Schweizer Bike-Marathons verzeichnen seit Corona deutlich weniger Startende. Das Iron Bike Race in Einsiedeln, mit 2000 Teilnehmenden einst der grösste Bikeanlass in der Zentralschweiz, stand nach der 25. Austragung im Vorjahr ebenfalls vor dem Aus. Auch dort trat der OK-Präsident zurück. Inzwischen konnte eine Nachfolgelösung mit neuem OK-Präsidenten, der Kommunikationsagentur Echowerk und Zeitmesser Datasport gefunden werden. Mit neuer Strecke und Organisation findet das Langstreckenrennen am 25. September nun zum 26. Mal statt.

Auch Veranstaltungsprofi Armin Meier, der mit seiner Agentur unter anderem den Proffix Swiss Bike Cup organisiert, hatte während der Coronazeit zu kämpfen. Inzwischen hätten sich die meisten seiner Events aber wieder erholt. Allerdings sei dafür der kommunikative Aufwand deutlich gewachsen.

«Wir investieren viel in die Content-Produktion und die crossmediale Vermarktung unserer Anlässe und haben dafür extra Leute angestellt.»

Für Vereine und ehrenamtliche OKs sei das nebenher jedoch kaum zu stemmen.

Nicht das Einzige, was den Bike-Marathon-Veranstaltern zu schaffen macht: Wegen der Streckenlänge von 86 km ist man abhängig von rund 100 Grundbesitzern, Holz- und Jagdkooperationen sowie den Behörden, die alle ihre Einwilligung geben müssen. Das ist sehr zeitaufwendig. Imfeld hat deshalb auch die Tourismusorganisationen um Hilfe gebeten. Thomy Vetterli, der Zuständige der neu gegründeten Bikegenossenschaft Zentralschweiz, ist sich der Wichtigkeit des Anlasses bewusst. Vertieft habe man jedoch noch nicht gesprochen. Das werde am Samstag am O-Tour-Bike-Marathon aber nachgeholt. Es bleibt also noch etwas Hoffnung.