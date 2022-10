Fussball Horw ist ein gutes Pflaster für den FC Entlebuch Der FC Horw verliert in der 2. Liga regional das Aufsteigerduell gegen Entlebuch 0:2. Die Gäste waren sehr effizient.

Der Horwer Sandro Leyers (rechts) verteidigt den Ball gegen den Entlebucher Pascal Mahler. Bild: Boris Bürgisser (Horw, 8. Oktober 2022)

Am 18. Juni standen sich die beiden Teams letztmals in den Aufstiegsspielen gegenüber. Entlebuch sicherte sich nach einem 6:4-Torspektakel auf dem Seefeld den 3. Liga-Meistertitel mit dem Punktemaximum. Das Seefeld scheint für sie ein gutes Pflaster zu sein: Die Gäste jubelten beim Wiedersehen der Neulinge erneut. Der erkämpfte 2:0-Sieg war nicht unverdient für das keck aufspielende Team von Trainer Franz Gaisberger:

«Meine Jungs zeigten eine grosse Willensleistung, viel Kampf und Herzblut. Ich bin sehr stolz.»

Tristesse herrschte, passend zum Wetter (Dauerregen), auf der anderen Seite: «Diese Niederlage wurmt mich. Dass wir nun gegen den Mitaufsteiger dieses Spiel verlieren, ist enttäuschend. Die Art und Weise, wie wir dem Gegner die Tore ermöglichten, gibt mir schon zu denken», so Horws Spielertrainer Marco Mangold nach der vierten Niederlage im neunten Spiel. Sein Frust war verständlich, denn Ivo Thalmanns 1:0-Führung (52.) war auf einen individuellen Fehler im Mittelfeld zurückzuführen, der zweite Gegentreffer zum 2:0 per Kopfball durch Tim Unternährer nach einem Eckball in der Nachspielzeit war auch nicht zwingend. «Wir machten zwei Geschenke, die Entlebuch eiskalt bestrafte. Wir müssen uns an der eigenen Nase nehmen», so Mangold. Dennoch zufrieden ist der frühere Challenge-League-Spieler mit seinem Team und den bisherigen Leistungen:

«Als Aufsteiger haben wir bisher eine gute Figur abgegeben. Wir stehen auf Platz sechs, das darf sich sehen lassen. In gewissen Spielmomenten müssen wir noch etwas mehr mit Cleverness agieren.»

Entlebucher Sieg «im richtigen Moment»

Grosse Erleichterung herrschte bei Entlebuch nach dem zweiten Sieg in der Meisterschaft. Die mitgereiste Fanschar applaudierte ihren Spielern auf dem Weg in die Kabine lautstark. «Immer gut spielen und am Ende nichts Zählbares holen, ist frustrierend und bringt dich nicht weiter. Wir haben uns endlich belohnt. Dieser Sieg tut enorm gut – ein wichtiger Befreiungsschlag», zeigte sich Sportchef Patrick Mahler zufrieden. Der zweite Sieg im neunten Spiel hievte den Liganeuling vom Tabellenende auf den 12. Rang. «Dieses Erfolgserlebnis war sehr wichtig. Nach zuletzt sieben Partien ohne Sieg in der Meisterschaft kam das im richtigen Moment. Wir haben uns zurückgemeldet mit einer starken Kollektivleistung», freute sich Mittelfeldspieler Manuel Emmenegger.

Am Samstag folgt das Gastspiel bei Littau. Emmenegger: «Wir wollen nachdoppeln. Dieser Sieg wird uns beflügeln und gibt uns neuen Schub.»