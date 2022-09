Fussball Der Horw setzt seinen Höhenflug fort: Dritter Sieg im vierten Spiel Im regionalen 2.-Liga-Spitzenkampf besiegt der FC Horw den FC Altdorf auf dessen Terrain mit 3:2.

Der Horwer Verteidiger David von Holzen stoppt den Altdorfer Stürmer Fabian Nickel (gelbes Dress). Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 3. September 2022)

Der Höhenflug von Neo-Zweitligist Horw ist offenbar nicht zu stoppen. Mit dem knappen Auswärtserfolg beim als sehr heimstark geltenden FC Altdorf haben die noch ungeschlagenen Luzerner ihren zweiten Tabellenplatz nach der vierten Runde weiter zementiert. Zum Erfolgsgeheimnis seines Teams sagte Assistenztrainer Dominik Fabbricatore, der den abwesenden Spielertrainer Marco Mangold an der Seitenlinie als Hauptverantwortlicher vertrat, nach dem Husarenstück im Urnerland:

«Unsere Akteure gehen jeweils mit viel Spielfreude auf den Platz und studieren nicht viel herum. Momentan haben wir eine super Truppe beisammen. Wir hatten bisher sicherlich auch das Glück des Tüchtigen, so auch diesmal. Aber das muss man sich erarbeiten. Altdorf war technisch und körperlich ein sehr guter Gegner. Das Spiel hätte durchaus auf die andere Seite kippen können. Auch ein Unentschieden wäre okay gewesen.»

Tatsächlich warteten die Platzherren zunächst mit besseren Offensivaktionen auf. Sie verzeichneten auch die erste Grosschance des Spiels. In der 19. Minute kam Markus Zurfluh nach einem Rückpass von Tobias Nickel an der Strafraumgrenze zum Abschluss. Allerdings machte Horw-Keeper Matthias Minder den scharf getretenen Ball unschädlich.

Altdorf kann zwei Mal ausgleichen

Knapp zehn Minuten später gelang Florian Fallegger per Kopf der Führungstreffer für die Gäste, wobei die Altdorfer Hintermannschaft bei diesem überfallartig vorgetragenen Angriff alles andere als eine gute Figur machte. Immerhin wurde das Ganze kurz vor dem Pausenpfiff durch ein wunderschönes Freistosstor von Tobias Nickel zum 1:1 wieder ausgebügelt.

Im zweiten Durchgang legten die erstaunlich abgebrüht agierenden Luzerner erneut vor. In der 55. Minute konnte Daniel Blum ungestört auf den gegnerischen Kasten losziehen. Seinen Sturmlauf krönte er mit dem 2:1, wobei er den Ball gekonnt an FCA-Keeper Kai Stutz vorbei spitzelte. Altdorf reagierte postwendend und kam fünf Minuten später durch Markus Zurfluh aus spitzem Winkel beinahe zum Ausgleich. Ein Verteidiger konnte jedoch auf der Torlinie für den ausgespielten Horw-Schlussmann spektakulär klären. 25 Minuten vor dem Abpfiff glich Altdorf-Captain Dario Zgraggen durch einen souverän versenkten Penalty das Skore wieder aus (2:2).

Die Horwer schlagen in der Nachspielzeit zu

Anschliessend vergaben Tobias Nickel und dessen Bruder Fabian Nickel zwei erstklassige Gelegenheiten, um das Match für das Heimteam zu entscheiden. Aber beide scheiterten letztlich am blendend disponierten Goalie Minder. Die Entscheidung zu Gunsten des Tabellenzweiten fiel erst in der Nachspielzeit: Nach einem in den Strafraum getretenen Freistoss brachten die Gelb-Schwarzen trotz mehrerer Anläufe den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Schliesslich landete das Spielobjekt irgendwie vor den Füssen von Einwechselspieler Eti Toska, der mit einem im Fallen abgegebenen Flachschuss unten rechts einnetzte.

Nach der Startrunden-Pleite in Entlebuch haben die Urner nun also auch gegen den zweiten Aufsteiger einen Nuller eingefahren. Diesmal war es jedoch noch schmerzlicher, weil der Taucher vor heimischer Kulisse geschah und die drei Punkte durchaus in Reichweite lagen.

«Uns sind hinten erneut diverse Fehler unterlaufen. Dadurch haben wir einmal mehr zu viele Tore kassiert. Das ist momentan unser Hauptproblem»,

bilanzierte Altdorfs Assistenztrainer René Fedier. Dann fügte er noch an: «Es fehlte auch der letzte Biss, um die Partie auf unsere Seite zu drehen. Immerhin haben wir nicht schlecht gespielt. Wir hatten einige ganz gute Aktionen. Der FC Horw ist eine gute Mannschaft, die clever gespielt hat.»