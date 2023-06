Leichtathletik Schweizer Rekord für Julia Niederberger Die Läuferin der LA Nidwalden trägt als Schlussläuferin der 4×400-m-Mixed-Staffel Entscheidendes dazu bei.

Julia Niederberger. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Geplant hatte Salome Hüsler anders. Die 20-jährige Aufsteigerin über 400 m Hürden aus Neudorf freute sich nach intensiven Wochen auf ein Erholungswochenende ohne Wettkämpfe. Doch am dann erhielt sie einen Anruf von Swiss Athletics. Die Botschaft: Yasmin Giger falle aus für die Team-Europameisterschaften im polnischen Chorzow aus, Hüsler rücke nach. Also reiste Hüsler an – und erbrachte eine vorzügliche Leistung. Mit 57,52 Sekunden über 400 m Hürden unterbot sie ihre bisherige Bestmarke um 25 Hundertstel. Das vierte Rennen über die anspruchsvolle Distanz war es in dieser Saison – und die vierte Bestmarke. Zu einem Spitzenplatz auf dieser europäischen Spitzenebene reichte es ihr indes nicht: Rang 15.

Gar einen Schweizer Rekord feiern durfte Julia Niederberger. Die Trainingskollegin von Hüsler in der LA Nidwalden trug als Schlussläuferin der 4×400-m-Mixed-Staffel dazu bei. Mit 3:14,22 Minuten verbesserte das Quartett Lionel Spitz, Giulia Senn, Ricky Petrucciani und Niederberger den alten Rekord um nicht weniger als 5,46 Sekunden – gehalten von der namhaften (LCZ-)Formation Petrucciani, Silke Lemmens, Yasmin Giger und William Reais.

Silas Zurfluh realisiert seine zweitbeste Leistung

Als dritter Zentralschweizer stand Silas Zurfluh aus Oberarth im Einsatz, und zwar über 1500 m. Auch der Athlet des LC Regensdorf rückte nach (für Tom Elmer), wenn auch nicht so kurzfristig wie Hüsler. Mit 3:43,81 Minuten blieb er nur 65 Hundertstel über seiner persönlichen Bestzeit und realisierte seine zweitbeste Leistung – und das in einem taktischen Meisterschaftsrennen. Zurfluh belegte Rang 14.