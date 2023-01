SKI: TELEMARK Engelberger Matter traurig, glücklich und erleichtert zugleich Der 35-jährige Stefan Matter gibt nach dem Telemark-Comeback auf Melchsee-Frutt sogleich den Rücktritt bekannt.

Rückkehr und Rücktritt: Stefan Matter aus Engelberg.

Der Telemark-Weltcup auf Melchsee-Frutt startete am Freitagmittag bei bedeckten, leicht nebligen Wetterbedingungen mit der Königsdisziplin Disziplin Classic. Für Stefan Matter ein spezieller Tag, kehrte der Engelberger doch nach zweijähriger Verletzungspause in den Weltcup zurück. Speziell auch, weil sich der heute 35-Jährige vor zwei Jahren an gleicher Stätte beide Kreuzbänder und die Patellasehne im linken Knie gerissen hatte. Und schon vor dem Rennen stand für Matter fest, dass es sein letzter Auftritt auf internationaler Bühne sein wird.

«Es war kein einfaches Rennen. Zum einen ist der Cheselen-Hang der schwierigste im ganzen Weltcup-Zirkus, zum andern hatte ich kein gutes Gefühl vor dem Start, ich wollte einfach unfallfrei ins Ziel kommen», erzählte der Engelberger seine Gefühlslage. Er habe sich aber trotz der Umstände bestens auf das Rennen fokussieren können. Dass es Rang 15 mit rund 15 Sekunden Rückstand auf den momentan besten Fahrer im Feld, den Walliser Bastien Dayer (33) aus Hérémence, wurde, spielte eine untergeordnete Rolle.

Emotional wurde es dann bei der Rangverkündigung, als der Obwaldner für viele überraschend seinen Rücktritt vom Rennsport bekanntgab. «Ich bin traurig, glücklich und erleichtert zugleich. Es war eine einmalig schöne Zeit, ich habe neue Freundschaften geschlossen und viele neue Skigebiete kennen gelernt», blickt der Engelberger auf seine Karriere zurück. «Es ist die richtige Entscheidung, auch eine Entscheidung der Vernunft, denn die letzten beiden Jahre waren nicht immer einfach.» Nach der Knieverletzung mit drei Operationen habe er nicht mehr zur gleichen Stärke wie vor dem Unfall gefunden, zumal er auch aus beruflichen Gründen nicht mehr denselben Trainingsaufwand habe betreiben können.

Mit Stefan Matter verliert der Telemark-Sport den Dominator des letzten Jahrzehnts. In welcher Form der neunfache Gesamtweltcup-Sieger und zweimalige Weltmeister dem Telemark-Sport erhalten bleibt, lässt er noch offen. Sicher ist, dass er sich vermehrt dem Nachwuchs widmen möchte. Mit dem Freitagssieger Bastien Dayer steht schon ein Athlet bereit, das Erbe Matter anzutreten.

Eine Enttäuschung erlebte die Einheimische Beatrice Zimmermann. Die Stanserin musste am Abend zuvor zähneknirschend Forfait erklären. Eine Grippe mit starken Gliederschmerzen setzte die 32-Jährige schachmatt. «Es ist das erste Mal in den letzten acht Jahren, dass ich ein Rennen krankheitshalber verpasse», sagte die Stanserin. Die beiden Sprintrennen von heute und morgen Sonntag wird die Fitnessinstruktorin jedoch bestreiten.

Den Sieg bei den Frauen machten die zwei derzeit wohl stärksten Athletinnen unter sich aus. Gold ging, wie bei den beiden Sprintrennen beim Weltcup-Auftakt in Carezza, an Amélie Wenger-Reymond (35) aus Sion. Auch im Obwaldnerland musste sich Martina Wyss (27) mit Platz 2 zufriedengeben. Die Berner Oberländerin verlor 2,56 Sekunden auf die Walliserin, welche die letzte Saison wegen einer Babypause verpasste.

Melchsee-Frutt (Piste Cheselen). Telemark-Weltcup. Programm. Heute: 10.00 Parallel-Sprint Frauen und Männer. 12.00 Finaldurchgang. – Sonntag. 10.00 Parallel-Sprint Frauen und Männer. 12.00 Finaldurchgang. Infos: www. www.telemark-laif.ch