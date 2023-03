Handball Ein knochenharter Job beim HC Kriens-Luzern: «Ich war oft über dem Limit» Nick Christen (52) tritt als Geschäftsführer des HC Kriens-Luzern ab. Vor dem Heimspiel am Samstag in Sursee (20.00, Stadthalle) gegen St. Gallen bilanziert er seine eindrückliche Ära.

Nick Christen beim Spatenstich zur neuen Pilatus Arena. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

Seit dem NLA-Aufstieg 2007 sind Sie Geschäftsführer in Kriens. Wie kam es damals dazu?

Nick Christen: Der HC Kriens fragte mich, ob ich mich im Zentralschweizer Handball engagieren wolle. Eigentlich hatte ich dazu keine Lust, da ich als Spieler mehr als 25 Jahre auf dem Buckel hatte. Präsident Kurt Gisler bat mich, dem Vorstand zumindest aufzuzeigen, wie man erfolgreicher sein könnte. Nach eineinhalb Stunden meiner Inputs schüttelten die meisten den Kopf und sagten: Spinnt der? Zwei, drei meinten aber, das sei eine coole Idee. Und so konnte ich nicht mehr zurück.

Wie ging es weiter?

Innerhalb von zwei Jahren stiegen wir von der 1. Liga in die NLA auf, ich spielte selber noch. Das Konzept sah vor, dass wir dann die Führungsebene professionalisieren, und so begann ich als Geschäftsführer. Die ersten Jahre waren richtig brutal. 70 bis 80 Stunden pro Woche war ich als Hauptverantwortlicher am Drehen. In die erste NLA-Saison stiegen wir mit einem Loch von einer halben Million Franken, am Anfang glaubte niemand an dieses Projekt.

Welches waren die Meilensteine auf dem Weg zum heutigen Standing?

Der wichtigste ist der Bau der Pilatus-Arena, bereits 2007 hielt ich im Strategiepapier fest, dass es eine richtige Halle braucht. Ich ging auf die Suche nach einem Investor und einem Entwickler, doch ich blieb lange erfolglos. Bis ich Toni Bucher beim Nachtessen im Ausgang traf und er sagte: Jetzt ziehen wir es zusammen durch. Das war die Initialzündung.

Zweimal sprangen Sie sogar als Interimstrainer ein.

Diese Aufgaben entstanden aus der Not. Ich war mit Rolf Dobler sehr gerne Junioren-Nationaltrainer, aber in der NLA ging ich nie mit dem Gefühl aus der Halle: Supertraining! Ich war immer ein Zweifler und fragte mich, was ich besser hätte machen können. Ich hatte zu wenig Kontrolle, als Spieler konnte ich die Geschicke steuern, aber als Trainer bist du manchmal einfach hoffnungslos verloren.

Welches war Ihr bester, welches Ihr schlechtester Entscheid?

Der beste Entscheid ist, dass ich Geschäftsführer beim HC Kriens-Luzern geworden bin. Wenn ich es überdenke, war es auch der schlechteste. Ich war sehr oft am oder gar über dem Limit, die Familie und die Gesundheit haben gelitten. Das Schönste ist, dass ich mit sehr vielen Menschen zusammenarbeiten durfte und extrem viel gelernt habe.

Sie sprechen die Realisierung der Pilatus Arena an.

Wenn ich beim Start gewusst hätte, was bei solch einem Projekt alles auf einen zukommt, wie viele Hürden und Einsprachen, hätte ich es nie gemacht. Es braucht 1000-prozentige Überzeugung, dass es funktioniert, es braucht so viel Nerven. Diesen Durchhaltewillen lernte mich der Sport.

Weshalb holte Kriens-Luzern noch keinen Titel?

Was uns von anderen unterscheidet, ist die Mentalität. Wir sind erst seit 16 Jahren in der NLA, Pfadi und St. Otmar haben zum Beispiel eine 60-jährige Historie. Diese DNA muss man sich erarbeiten, wir wollen organisch wachsen. Mit den neuen Spielern haben wir nun einen riesigen Schritt gemacht.

Steigt die Zentralschweizer Identifikation mit Kriens-Luzern?

Die Zentralschweiz ist zum Teil schwierig von der Mentalität her, ein See teilt uns. Wir denken nicht wie Zürcher oder Basler, im Sinn von: «Wir sind die Besten.» Wir tun uns etwas schwer mit der Aussendarstellung und dann fallen wir zurück ins Gärtchendenken. Doch das bricht allmählich auf, wir tragen die Begeisterung in andere Vereine.

Ist Kriens-Luzern nun eine Topadresse?

Ja, Andy Schmid hat eine grosse Strahlkraft, auch dank Fabian Böhm und Marin Sipic sind wir auf das internationale Parkett gekommen. Der Sponsoring-Zuwachs ist so gross, dass wir ihn kaum mehr abwickeln können. Deshalb investieren wir künftig nicht mehr viel mehr Geld in die Mannschaft, sondern ins Büro – mit Lukas Troxler als neuen Geschäftsführer und Nik Tominec als Sportchef.

Wie sieht Ihre Zukunft aus?

Seit dem 1. März 2023 bin ich nur noch teilweise operativ für den HC Kriens-Luzern tätig, aktuell läuft die Übergabephase. Nun widme ich mich vermehrt der weiteren Entwicklung der Pilatus Arena, ich werde für die Betriebsvorbereitung und die Inbetriebnahme verantwortlich sein.

Um sich mit einem Titel zu verabschieden?

Da würde ich nicht nein sagen (lacht). Aber das wird nicht ganz so einfach, Schaffhausen wird immer stabiler. Danach bleibe ich aber im Verwaltungsrat bei Kriens-Luzern.