Nach zweijährigem Unterbruch erlebte das 24-Stunden-Rennen in Schötz am vergangenen Wochenende seine 29. Auflage. Rund 5000 Besucherinnen und Besucher verfolgten an beiden Tagen die Rennen oder beteiligten sich am Rahmenprogramm. Beim Kampf um die Kategoriensiege war die Luft bereits am späten Samstagabend draussen, lagen doch die späteren Sieger zu diesem Zeitpunkt bereits entscheidende Längen im Vorsprung. Der Berner Marco Kipfer aus Busswil meisterte mit 535 km das Einzelrennen der Männer. Innerschweizer Siege sicherten sich Los Pedalos (Achterteams Open), das doppelt verstärkte Lottchen (Viererteams Mixed) und der Skiclub Flühli bei den Zweierteams der Männer. Auch eine einheimische Truppe glänzte: Die 2. Mannschaft des FC Schötz holte Silber in der Kategorie Achterteams Open. Insgesamt wurden in den 24 Stunden 33 850 km abgespult. (le)