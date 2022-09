Laufsport Am Willisauer Lauf setzen sich neue Gesichter durch Joëlle Flück und Fabian Aebersold starten erstmals am Willisauer Lauf – und siegen mit grossem Vorsprung.

Fabian Aebersold läuft mit einem Schuh ins Ziel. Philipp Schmidli (Willisau, 24. September 2022)

Die Wetterprognosen für den 33. Willisauer Lauf verhiessen nichts Gutes. So fanden die Rennen der Nachwuchskategorien am Samstag teilweise bei Regen statt. Doch pünktlich auf den Start des Hauptlaufes über 12 km verschoben sich die dunklen Wolken am Himmel und sorgten für ideales Laufwetter. Highlight des Wettkampfs, bei dem in diesem Jahr über 850 Startende vom 2-jährigen Pfüderi bis zum 85-jährigen Senior teilnahmen, war traditionell der Zieleinlauf im Städtchen. Dabei wurden die Teilnehmenden des Hauptlaufes vom zahlreich erschienen Publikum frenetisch gefeiert.

Mit grossem Vorsprung erreichten die tagesschnellste Frau und der schnellste Mann das Ziel. Mit Joëlle Flück und Fabian Aebersold setzten sich zwei neue Gesichter durch. Beide waren erstmals in Willisau am Start und konnten sich schon früh von ihren stärksten Widersacherinnen und Widersachern lösen.

Wechsel auf lange Distanzen geglückt

Joëlle Flück strahlt beim Zieleinlauf. Bild: Philipp Schmidli

Die 36-jährige Flück, die als Sporternährungswissenschaftlerin im Spitzensportzentrum OYM in Cham arbeitet, zeigte sich überrascht von ihrer guten Leistung.

«Ich bin nach Gefühl gelaufen. Da ich die Strecke nicht kannte, hatte ich etwas Angst, zu überpacen. Vor dem langen Aufstieg hatte ich grossen Respekt, doch ich erholte mich gut und konnte das Tempo auf den letzten drei Kilometern noch einmal steigern.»

Die ehemalige Mittelstreckenläuferin hatte ihre Marathonbestzeit im Frühling auf 2:47:44 Stunden gesteigert und damit eindrücklich bewiesen, dass ihr der Wechsel auf die langen Distanzen trotz hohem Arbeitspensum gelungen war. In Willisau siegte sie mit über drei Minuten Vorsprung auf die 16-jährige Oberkircherin Fabienne Müller – und das in einer schnellen Zeit von 45:32 Minuten. «Den Zieleinlauf konnte ich richtig geniessen. Ich glaube nicht, dass dies mein letzter Start in Willisau war», bilanzierte Flück. Auch Fabienne Müller wusste zu überzeugen. Trotz Seitenstechen blieb die Gymnasiastin deutlich unter 50 Minuten. Als drittschnellste Läuferin erreichte Bianca Buholzer aus Schwarzenberg in einer Zeit von 52:55 Minuten das Ziel.

Mit nur einem Schuh ins Ziel

Von einem geglückten Test sprach Fabian Aebersold. Der 21-Jährige hatte das coupierte Rennen über 12 Kilometer dominiert und sich bereits auf dem ersten Kilometer vom Vorjahressieger Mekonen Tefera abgesetzt. Bis ins Ziel konnte er den Vorsprung auf zweieinhalb Minuten ausbauen. Mit einer Zeit von 39:29 Minuten blieb der Orientierungsläufer unter der magischen 40-Minuten-Grenze. «Ich entschied mich relativ spontan für den Start in Willisau und wollte den Lauf als letzten Formtest vor den bevorstehenden Weltcuprennen in Davos nutzen», sagte der Studenten-Weltmeister.

«Die abwechslungsreiche Strecke war perfekt auf mich zugeschnitten. Ich bin eher schnell gestartet und konnte das Tempo recht gut durchziehen.»

Ihm blieb genug Zeit, um vor der Ziellinie den linken Laufschuh auszuziehen und so auf seinen Ausrüster aufmerksam zu machen. «Die Stimmung war megacool, ich komme gerne wieder an den Lauf.» Mekonen Tefera, der zwischenzeitlich mit Seitenstechen zu kämpfen hatte, war nach 42:53 Minuten im Ziel. Mit lediglich 17 Sekunden Rückstand wurde der Einheimische Andreas Meyer Dritter.