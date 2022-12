Langlauf Innerschweizer sind im Bündnerland hungrig auf Weltcup-Punkte Nebst Teamleaderin Nadine Fähndrich starten in Davos etliche regionale Langläuferinnen und Langläufer.

Cyril Fähndrich im Weltcup von Kuusamo über 20 km Verfolgung. Federico Modica/Freshfocus

Davos Nordic sorgt für besondere Vorfreude. Die Engelbergerin Lea Fischer, zweifache Bronzemedaillengewinnerin an Schweizer Meisterschaften, bringt es auf den Punkt: «Diese Zuschauer, die Stimmung, die Unterstützung – einzigartig.» Das «Davos-Gefühl» hat die 24-Jährige konserviert. Es stammt aus dem Jahr 2018. Damals gab’s weder Corona, noch eine Idee, wie sich dieses Virus auf den Sport generell und auf das Heimweltcup-Rennen im Speziellen auswirken könnte. «Jetzt soll’s wieder sein wie damals», sagt Fischer.

Diese «Davos-Energie» will Fischer in Resultate umsetzen. Mit einem 25. und einem 35. Rang ist sie in der Nordland-Tournee in den Weltcup-Winter eingestiegen. Jetzt sieht sie sich «zu mehr fähig». Sie traut sich zu, ihr Bestergebnis vom Sprint in Dresden vor drei Jahren (19.) zu toppen. Zumal es für sie auch teamintern stimmt: «Mit Nadine haben wir ein tolles Führungs-Ross im Stall. Das pusht.»

Roman Furger mit gemischten Gefühlen

Ebenfalls mit hohen Erwartungen blickt Roman Furger, der neue Schweizer Teamleader, den Einsätzen in Davos entgegen. Nachdem Vorgänger Dario Cologna gestern beim Medientermin zwar am selben Tisch sass, aber in der Rolle als Co-Kommentator von SRF, will Furger liefern. Der 32-jährige Urner fühlt sich bereit – auch wenn er im Sprintbereich nicht besonders spezifisch geübt hat.

Und das 20-km-Skating-Distanzrennen vom Sonntag entspricht von der Disziplin her «ganz meinem Geschmack». Zu bedenken gibt Furger aber, dass die Rennen an seinem Wohnort «stets zu einer harten Prüfung werden». Zurück führt er dies auf die Streckenanlage. Dem langen, sanften Aufstieg und dann der Abfahrt. Er würde «kurze knackige Auf und Abs» vorziehen. Vorgenommen hat sich Furger im Sprint die Qualifikation für die Heats (Top 30). Im Distanzrennen zeigt er sich optimistisch, zu zeigen, dass seine Formkurve ansteigt. Auch da sind die Top 30 sein Anspruch.

Riebli und Fähndrich optimistisch

Eine viel versprechende Erinnerung nutzt der Giswiler Janik Riebli im Hinblick auf den Sprint vom Samstag: Letztes Jahr belegte er im Prolog den sensationellen dritten Rang. «Jetzt will ich’s besser machen», sagt er. Der 24-Jährige denkt dabei aber nicht an den Prolog, sondern an die Heats. Damals schied er wegen eines Stockbruchs bereits im Viertelfinal aus. Offensiv sagt er nun: «Jetzt wär‘s Zeit für den Final.» Nach zwiespältigem Start in die Saison in Skandinavien (42., dann 28.) spürt er nun, dass «die Formkurve stetig angestiegen ist».

Nicht von einem Toprang, dafür von «zwei vorzüglichen Rennen», spricht Cyril Fähndrich. Der jüngere Bruder von Nadine (23) formuliert klar: «Ich will zwei Mal in die Punkte laufen.» Wie Furger tritt er sowohl im Sprint wie im Distanzrennen an. Seine Vision ist klar: «In die Punkteränge laufen.» Und auch für ihn zählt: Schafft er es zwei Mal unter die besten 25, wären die Kriterien für eine WM-Qualifikation im Februar bereits unter Dach und Fach.