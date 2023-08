Segeln Innovative Projekte bescheren Yachtclub Zug neue Mitglieder Das Monday Ladies Training und der Weiss Yachts Cup stossen auf grossen Anklang.

Es hilft nicht viel, wenn Vereinsvorstände über Mitgliederschwund und mangelndes Interesse am Klubleben jammern. Es gilt, neue Wege aufzuzeigen, wie das Vereinsleben attraktiver werden kann, und innovative Ideen zu realisieren, die neue Mitglieder generieren. Der Yachtclub Zug zeigt gleich mit mehreren Projekten, wie das geht. Mit dem Monday Ladies Training hat die Vereinsspitze erkannt, dass Frauen im Segelsport immer aktiver werden. Die spezielle Plattform ist ein Erfolg: Inzwischen gibt es gleich mehrere Frauencrews auf Zuger Booten, nicht zuletzt auch deshalb, weil der Klub mit Claudia Streuli von einer Frau präsidiert wird, die nicht nur oft auf Segelbooten anzutreffen ist, sondern sich auch mit Kursen und Ausbildungen fleissig weiterbildet und die YCZ-Damen mitreisst.

Segeljachten am Weiss Yachts Cup auf dem Zugersee. Bild: Peider Fried (Zug, 15. 8. 2023)

Ein anderes Projekt ist der Weiss Yachts Cup, eine Jeden-Abend-Regatta, die immer direkt nach den Sommerferien durchgeführt wird. Bei diesem Anlass wird Mitte August während einer Woche jeden Abend auf dem Zugersee eine Regatta durchgeführt. Für die schnelleren Racer gibt es einen langen Kurs, für die langsameren Boote wird dieser etwas kürzer, es gibt hier aber nur eine Wertung nach Zieleinlauf. Der Erfolg dieses Formats zeigte sich auch heuer. 34 Boote waren gemeldet, auf Fahrtenjachten, Oldtimern, Racern oder Katamaranen waren jeweils über 100 Klubmitglieder am Start. Selbstverständlich auch dabei: die Klubpräsidentin und der Namensgeber Damian Weiss, der nach seinem erfolgreichen Engagement beim America’s Cup mit Alinghi seit einigen Jahren in Küssnacht einen Werftbetrieb führt. Und natürlich sass man nach der Regatta jeweils bis spät in den Abend noch auf der Klubhausterrasse zusammen.

Raphael Näf triumphiert

Trotz teilweise nicht ganz einfacher Bedingungen konnte jeden Abend regattiert werden. Gewonnen hat den Weiss Yachts Cup dieses Jahr Raphael Näf mit seiner fünfköpfigen Crew auf der T780-Jacht, er konnte zwei Rennen für sich entscheiden und wurde zweimal Zweiter. Sein Vorsprung fiel recht gross aus, da sein grösster Konkurrent Dominik Peikert auf dem A-Cat am letzten Tag nicht mehr am Start war. Die Heron-Crew mit Skipper Hans-Jörg Spiess vervollständigte das Podest.

Der Yachtclub Zug wird sich auch in den kommenden Jahren nicht über schrumpfende Mitgliederzahlen beklagen müssen. Dank seiner innovativen Projekte gelingt es dem Vorstand, jedes Jahr 20 bis 40 neue Mitglieder in den Klub zu integrieren.