Handball «Irrsinnig schön»: Bei der Handballriege Hochdorf freut man sich über den Auftritt des HC Kriens-Luzern Die Krienser gewinnen das letzte Testspiel gegen das kroatische Team Porec mit 34:31 und sorgen in Hochdorf für ein Handballfest.

Andy Schmid trifft gegen Porec nach bereits knapp 30 Sekunden. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus

«Eine solche Kulisse ist einmalig hier. Geniesst die Atmosphäre, denn so schnell wird sie nicht mehr kommen.» Thomas von Matt, der Präsident der HR Hochdorf, richtete vor dem Spiel einen Appell ans Publikum. 450 Fans sorgten in der Avanti-Halle für eine prächtige Stimmung und gaben dem 50-Jahr-Jubiläum des Vereins einen würdigen Rahmen. Zu Ehren des Geburtstagskindes trug Kriens-Luzern am Sonntag sein letztes Testspiel vor der neuen QHL-Saison in Hochdorf aus. Gegner war der RK Porec, der in der kroatischen Liga den sechsten Platz belegt hatte.

Keine 30 Sekunden waren gespielt, da traf Andy Schmid zum 1:0, bejubelt und beklatscht von der gut gelaunten Kulisse. Neben dem Luzerner Spielmacher mit der ruhmreichen Vergangenheit zeigten auch andere Stars ihr Können. Der frühere deutsche Nationalspieler Fabian Böhm machte als Abwehrstratege den Laden dicht, der kroatische Kreisläufer Marin Sipic deutete an, weshalb an ihm das Prädikat Weltklasse haftet – und dann waren da noch zwei Akteure, die besonders sympathisch empfangen worden sind: On Langenick und Luca Sigrist.

Lokalmatador Sigrist dreht auf

Langenick (21) und Sigrist (16)erlernten das Handball-ABC bei der HR Hochdorf, traten also als Lokalmatadoren auf. Während Langenick seine Schnelligkeit am linken Flügel und als vorgestellter Verteidiger in der 5:1-Deckung ausspielte, gefiel Sigrist mit einem frechen Auftritt auf Rückraum Mitte. Da die Meisterschaft bereits am kommenden Donnerstag beginnt, hatten die Titulare Schmid, Böhm und Sipic früh Feierabend. «Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Spielzeit erhalten würde», sagte Sigrist: «Es war mega, super, geil. Fünf Jahre habe ich hier Handball gespielt.»

Weshalb Sigrist zu den hoffnungsvollsten Talenten in der Schweiz zählt, blieb an diesem Nachmittag niemandem verborgen. Sigrist leitete das Spiel, traute sich etwas zu, übernahm auch die Verantwortung vom Penaltypunkt und schwang am Ende mit sechs Treffern als bester Torschütze obenaus. «Ich kam richtig in einen Lauf», sagte er. Dass er nun wieder ins zweite Glied zurückweichen muss, ist ihm bewusst: «Andy gibt mir Tipps, ich versuche, viel zu profitieren.»

Am Ende gewannen die Krienser 34:31. «Mehr oder weniger bin ich zufrieden», sagte HCKL-Trainer Peter Kukucka. Und mit Blick auf das Heimspiel am Donnerstag gegen Pfadi Winterthur (19.30 Uhr, Krauerhalle) hielt er fest: «Wir sind bereit.» Nach Spielschluss kamen auch noch die Kiebitze auf ihre Kosten, Schmid und Co. baten zur Autogrammstunde, beobachtet von Präsident Thomas von Matt, der resümierend schwärmte: «Irrsinnig schön!»