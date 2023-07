Isaf 2023 Er mag Mathematik und benötigt keinen Manager: Fabian Staudenmann ist der unheimliche Gästeschwinger Der Berner Fabian Staudenmann wurde in dieser Schwingsaison zum Seriensieger. Am Sonntag steht der 23-Jährige als Gast beim Innerschweizer Teilverbandsfest in Dagmersellen am Start. Dort werde er bestimmt nicht mit Samthandschuhen angefasst, sagt Staudenmann.

Am letzten Sonntag war er wieder einmal der Beste: Fabian Staudenmann jubelt nach seinem Schlussgangsieg gegen Kilian Wenger am Berner Kantonalen. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Dass Fabian Staudenmann zu den besten Schwingern des Landes gehört, ist keine Erfindung dieser Saison. Der 23-Jährige aus Guggisberg im Berner Mittelland ist trotz seines jungen Alters seit Jahren ein fleissiger Kranzgewinner. Früh hat er sich im Schwingsport ein Denkmal gesetzt, schon mit 21 Jahren. Mit dem Co-Sieg am Kilchberger Schwinget 2021 (nebst Damian Ott und Samuel Giger) gewann er einen Titel, der nur alle sechs Jahre vergeben wird.

Seine Qualitäten präsentierte er schon mehrfach. Doch in dieser Saison schwingt er so gut, dass es Beobachtenden langsam unheimlich wird. Fünf Kranzfestsiege konnte er feiern – bei fünf Teilnahmen. Er gewann der Reihe nach das Emmentalische, das Mittelländische, das Oberaargauische und das Bergfest am Schwarzsee. Als wäre die Sprache seiner Erfolge nicht deutlich genug, gewann er letzten Sonntag auch das Teilverbandsfest der Berner, gemeinsam mit Matthias Aeschbacher.

Ein besonderer Sieg gelang ihm Ende Mai beim Oberaargauischen. Er war der Erste, der Joel Wicki seit dessen Königs­titel bezwingen konnte. Die Art und Weise, wie Staudenmann Wicki im Schlussgang nochmals hochhob und den Plattwurf erzwang, liess die Stimmung beim Heimpublikum überkochen. Staudenmann sagt rückblickend: «Joel ist in blendender Verfassung. Deshalb gab mir dieser Sieg Selbstvertrauen. Aber am nächsten Tag war die Sache für mich abgehakt. Ich kann mir damit nichts kaufen.»

Auch seine Trainingspartner sind stark

Staudenmann ist ein rationaler Mensch. Nach der Automatiker-Lehre machte er die Berufsmatura und hing die Passerelle an, die er in diesem Sommer abschliesst, wenn alles nach Plan läuft. Im kommenden Herbst will er ein Mathematik-Studium an der Uni in Bern starten. Er sagt: «Mathematik hat mir schon immer Freude gemacht. Es gibt nur schwarz und weiss, es gibt nichts Graues.» Warum er in diesem Jahr zum Seriensieger wurde, sei aber nicht mit Mathematik zu erklären. «Sport ist viel komplexer, es braucht so viele Dinge, die zusammenpassen müssen, dass du Erfolg hast», sagt er.

Anteil daran hat sicher auch das schlagkräftige Team im Berner Mittelland. Mit Adrian Walther und Michael Ledermann hat er Trainingspartner, die zur nationalen Spitze gehö­ren. «Wir haben eine coole Truppe momentan. Die Kollegen zeigen dir in den Trainings schon auf, dass der Erfolg nicht selbstverständlich ist. So hebst du nicht ab.»

Staudenmann hat tatsächlich sehr viel Bodenkontakt – trotz den Erfolgen. Früher hatte er ein Management, mittlerweile bearbeitet er Medien- und Sponsoringanfragen selbst, diesbezüglich ist er eine Ausnahme unter den Topschwingern. Manchmal hilft ihm auch sein Bruder, der eine KV-Lehre gemacht hat, bei der Büroarbeit.

Ob Staudenmann auch am Sonntag beim Innerschweizer Schwingfest in Dagmersellen seine Serie fortsetzen kann? Unmöglich ist es nicht, in den letzten zehn Jahren gab es drei Gästesiege: Bruno Gisler (2013), Christian Stucki (2018), Nick Alpiger (2019). Staudenmann wird im 1. Gang gegen Pirmin Reichmuth antreten. «Ich erwarte ein sehr schönes Fest», sagt er und präzisiert: «Also, was das Drumherum betrifft.» Sportlich gesehen sehe es etwas anders aus: «Als Gast werde ich nicht mit Samthandschuhen angefasst, aber das ist man sich als Schwinger bewusst.»