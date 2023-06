ISAF 2023 Spektakel am Innerschweizer Schwingfest: Joel Wicki trifft auf Damian Ott – Pirmin Reichmuth kriegt den stärksten Gast Beim Innerschweizer Schwing- und Älplerfest in Dagmersellen wird Joel Wicki im 1. Gang gegen den Nordostschweizer Damian Ott antreten. Pirmin Reichmuth bekommt es mit dem Mann der Stunde zu tun.

Vier Kranzfestsiege konnte Joel Wicki in dieser Saison bereits feiern - unter anderem zuletzt auf dem Stoos. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Ennetbürgen, 3. 7. 2022)

Der nächste Höhepunkt der Saison steht bevor: Am Sonntag treffen sich die besten Innerschweizer Schwinger sowie acht Gäste aus den übrigen vier Teilverbänden zum Kräftemessen in Dagmersellen. Das Teilnehmerfeld ist stark besetzt, insgesamt treten 15 Eidgenossen an.

Seit Donnerstagmittag sind die Spitzenpaarungen des 1. Gangs bekannt. Die Paarungen sind spektakulär ausgefallen. Schwingerkönig Joel Wicki wird zum Auftakt mit dem Nordostschweizer Damian Ott zusammengreifen. Noch schwieriger ist die Aufgabe womöglich für Pirmin Reichmuth. Der Zuger kriegt den Berner Fabian Staudenmann vorgesetzt. Staudenmann ist in dieser Saison bislang der erfolgreichste Schwinger. Fünf Kranzfeste hat er bereits gewonnen - bei fünf Teilnahmen.

Spannung versprechen auch die Duelle zwischen Michael Gwerder und dem Berner Michael Ledermann sowie zwischen Mike Müllestein und dem Nordwestschweizer Patrick Räbmatter. Routinier Christian Schuler schwingt mit Erich Fankhauser. Der Isaf-Sieger von 2021, Joel Ambühl, tritt gegen den Waadtländer Romain Collaud an. Mario Schneider, der den verletzten Samuel Giger vertritt, schwingt mit Sven Schurtenberger.

Anschwingen in Dagmersellen ist am Sonntag um 7.30 Uhr. Die Arena bietet Platz für 12 500 Zuschauende. Ein Restposten an Stehplatztickets wird noch an der Tageskasse erhältlich sein. Auf unserer Website halten wir sie per Livestream und Ticker auf dem Laufenden.