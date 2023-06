ISAF Dagmersellen Prominente Absenz beim Innerschweizer Schwingfest: Samuel Giger gibt Forfait Das Innerschweizer Schwing- und Älplerfest am Sonntag in Dagmersellen wird ohne Samuel Giger stattfinden. Der Thurgauer Spitzenschwinger fehlt wegen einer Verletzung.

Samuel Giger beim Glarner-Bündner Schwingfest am Pfingstmontag. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Samuel Gigers Genesung verläuft nicht so schnell wie erhofft. Das Nordostschweizer Aushängeschild wird auch am kommenden Sonntag beim Innerschweizer Schwing- und Älplerfest in Dagmersellen (Isaf) nicht teilnehmen können. Giger hatte sich vor einem Monat einen Muskelfaserriss im Training zugezogen. Deshalb verpasste er zuletzt auch den Stoos-Schwinget sowie das Teilverbandsfest der Nordostschweizer. Ersetzt wird Giger in Dagmersellen von Mario Schneider, der dem gleichen Schwingklub angehört.

Bereits seit längerem ist die Abmeldung des Nordwestschweizers Adrian Odermatt bekannt. Der Baselbieter hat sich einen Riss am Brustmuskel zugezogen und fällt die ganze Saison aus. Für Odermatt rückt Sinisha Lüscher nach, der am letzten Sonntag beim Solothurner Kantonalen Nick Alpiger im Schlussgang unterlag.

Trotz den Absagen ist das Isaf immer noch überdurchschnittlich gut besetzt. Aktuell stehen 18 Eidgenossen im Teilnehmerfeld. Topfavoriten sind Schwingerkönig Joel Wicki sowie der Berner Gast Fabian Staudenmann, der in dieser Saison schon fünf Kranzfestsiege feiern konnte.