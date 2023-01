Ski alpin Ivan Murer und Elin Würsch siegen in Sörenberg Im Rubincup zeigen die jungen Skifahrerinnen und Skifahrer des SC Beckenried-Klewenalp eine starke Vorstellung.

Gut in Schuss: Die U16-Sieger Ivan Murer und Elin Würsch. Bild: PD

Ein Comeback nach Mass für Ivan Murer (Beckenried-Klewenalp) am 2. Intersport-Rubincup-Rennen in Sörenberg: «Ich bin glücklich, dass es mit dem Sieg klappte. Seit Mitte Dezember konnte ich infolge eines Trainingssturzes kein Rennen mehr fahren. Dieses Resultat gibt mir Selbstvertrauen für die nationalen Rennen vom kommenden Wochenende in Veysonnaz», resümiert der Elektroinstallateur-Lehrling.

Zum Riesenslalom waren 196 Jungtalente gemeldet. Hinter Murer stiegen Noah Gisler (Gotthard-Andermatt) und Joel Aschwanden (Attinghausen) auf das U16-Podest der Knaben. Die U16-Mädchen wurden von Elin Würsch (Beckenried-Klewenalp) dominiert. Sie gewann vor Luana Fleischli (Oberwil-Zug) und Mathilda Watterson (Gotthard-Andermatt). Bei den U14-Knaben siegte Nino Berlinger (Beckenried-Klewenalp) vor Gregory Gort (Hergiswil) und Rémi Assoulin (Eggiwil). Bei den U14-Mädchen gewann Isabel Watterson (Gotthard-Andermatt) und verwies Lea Auf der Maur (Hochstuckli) und Vanessa Zieri (Beckenried-Klewenalp) auf die Ehrenplätze. (mac)