Fussball Jubiläumsspiel mit bitterem Ende: Luca Glatt bestritt sein 125. Spiel für den FC Kickers Luzern Der FC Kickers Luzern (2. Liga interregional) verliert gegen den FC Gambarogno-Contone mit 0:1.

Luca Glatt (rechts), hier 2019 in einem Meisterschaftsspiel gegen den FC Altdorf. Bild: Urs Hanhart

Nach einem Saisonstart nach Mass mit zwei Derby-Siegen gegen Sursee (4:0) und Buochs (1:0) musste Kickers Luzern die vier folgenden Partien als Verlierer vom Feld. Am letzten Spieltag fand man im Auswärtsspiel im Tessin gegen Ascona (5:1) endlich wieder auf die Siegesstrasse zurück. Und diesen Schub wollte das Team von Trainer Faras Pour Hayavi nun gegen die punktgleichen und defensiv starken Tessiner vom FC Gambarogno-Contone mitnehmen.

Mittendrin stand Jubilar Luca Glatt, der sein 125. Pflichtspiel auf 2.-Liga-inter- und 1.-Liga-Niveau für «seinen FC Kickers», wie er sagt, in Angriff nahm. Ein Kickers-Urgestein sondergleichen. «Immer zuverlässig, loyal, er ist da, wenn man ihn braucht. Er ist eine Führungspersönlichkeit auf und neben dem Platz», so umschreibt Teammanager Robert Laurent den smarten Abwehrspieler, der seit zehn Jahren für die Kickers kickt. Nie an einen Vereinswechsel gedacht? «Nein, ich fühlte mich im familiären Umfeld und der coolen Truppe mit einem ebenso coolen Trainer seit jeher wohl. Seit Jahren stimmt das Gesamtpaket für mich», schwärmt Luca Glatt, der auch im Vereinsvorstand Einsitz hat.

Luca Glatt kassiert nur wenige gelbe Karten

Doch der 31-jährige gelernte Polymechaniker und jetzt als Gruppenleiter bei der Stiftung Brändi arbeitet, konnte sein Jubiläum nicht wirklich auskosten. In einer über weite Strecken kämpferisch guten, aber spielerisch trostlosen Partie holten die Tessiner Gäste mit dem Siegtreffer in der 84. Minute durch Stefano De Gianbattista die drei Punkte ab. «Ein Siegtreffer, dem eine Verkettung unglücklicher Zufälle vorausging», haderte Kickers-Trainer Faras Pour Hayavi. Auch Jubilar Luca Glatt konnte diesen Gegentreffer nicht verhindern und stand nach dieser Niederlage noch lange in sich gekehrt auf dem tiefen Tribschen-Geläuf. Ehe er sich tröstend dem eingewechselten Severin Aregger annahm, der in der 71. Spielminute die beste der wenigen Kickers-Chancen versiebte.

So tickt er eben, der solide Innenverteidiger, der in seiner zehnjährigen Karriere nur deren zehn (!) gelbe Verwarnungskarten von den Schiris vorgezeigt bekam und auch noch nie als «Rotsünder» vom Platz musste. Wie macht man das als doch gefährdeter Abwehrspieler? Er lacht und meint:

«Ich bin eben nicht der Typ eines Haudegens. Ich gebe zwar immer Vollgas, steige aber eher ruhig und überlegt in die Zweikämpfe. Brenzlige Situationen kann ich gut antizipieren, voraussehen, was kommen könnte. Das ist eine meiner Stärken. Zudem kommen mir auch meine schnellen Beine zu Hilfe. So kann ich gelbgefährdeten Zweikämpfen vielfach aus dem Weg gehen.»

Beim sympathischen und bescheidenen Jubilar fällt nach der Null an Punkten aus dem Match gegen die Tessiner dieselbe Zahl ein weiteres Mal auf. Luca Glatts Leistungsausweis in Bezug auf erfolgreiche Torabschlüsse ist ebenfalls «gleich Null». «Ich bin eben Verteidiger und versuche meinen auf die Defensive ausgelegten Job so gut als möglich zu erfüllen. Das Toreschiessen überlasse ich meinen Offensivkollegen», meinte er mit einem schelmischen Schmunzeln im Gesicht.

Stürmerkollegen sind zu wenig konsequent

In Sachen Toreschiessen wurde er diesmal von seinen Stürmerkollegen enttäuscht. Seine kurze Analyse zur verlorenen Partie: «In der ersten Halbzeit fanden wir trotz den Offensivbemühungen nie ins Spiel, kamen zu keiner Torchance.» Kickers hatte Glück, dass sie nach einem Pfostenschuss von Yves Sciarini (32.) und einer Topchance von Yanis Teurki (43.) zur Pause nicht in Rückstand lagen. «Der zweite Teil dieser Partie verlief besser. Doch die absolute Konsequenz in unseren Offensivbemühungen war nicht gegeben.» So mussten die Kickers statt eines logischen Unentschiedens ohne Punkte vom Feld. «Und das schmerzt», bilanziert Luca Glatt, der «solange ich noch den Plausch am Fussball habe» noch weiterspielen möchte. Die nächste Jubiläumszahl 150 ist ja nicht mehr weit...