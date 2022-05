LEICHTATHLETIK Nidwaldner Läuferin Julia Niederberger sichert sich Sonderbonus Am Frühjahrsmeeting in Sarnen setzen regionale Athletinnen und Athleten ein Ausrufezeichen, etwa die Buochserin Julia Niederberger.

Julia Niederberger sieht ihren Weg wieder klarer vor sich. Bild: Hanspeter Roos (26. Mai 2022)

Es geschah unerwartet: Julia Niederberger von der LA Nidwalden wurde nach dem 200-Meter-Sieg in ihrem Heimstadion Seefeld nicht nur für den Sieg geehrt, sondern mit einer Sonderprämie ausgezeichnet. Grund dafür waren ihre 24,29 Sekunden für die halbe Bahnrunde. Stadionrekord bedeuteten sie. Und Stadionrekorde wurden mit einem Sonderbonus von Gönner Ruedi Meyer honoriert. Niederberger sagte:

«Toll, aber an den Stadionrekord dachte ich nicht.»

Umso grösser ist die Freude. Primär orientiert sich die 22-Jährige aus Buochs an ihrer Zeit. Und die ist aufbauend. Um die Zweitbeste ihrer noch jungen Karriere handelt es sich nach den 23,96 Sekunden in Ibach Mitte September. Und das trotz sehr schwieriger letzter Wochen. Nach den Schweizer Hallenmeisterschaften von Ende Februar und ihrem bis anhin grössten Erfolg – Bronzemedaille über 400 Meter bei den Aktiven in 53,87 Sekunden – traf es sie hart. Zuerst legte sie ein bakterieller Infekt flach. Und als sie sich von diesem Rückschlag einigermassen erholt hatte, traf sie Corona. Mit entsprechender Ungewissheit stieg sie in die eben angelaufene Freiluftsaison. «Noch bin ich nicht so weit, wie ich es gerne hätte», sagt sie, «aber ja, das Resultat geht mit dieser Vorgeschichte in Ordnung.» Dasselbe gilt für die 12,08 Sekunden über 100 Meter.

Niederberger bieten sich verlockende Perspektiven

Ihren Weg sieht Julia Niederberger wieder klarer vor sich. An den Schweizer Meisterschaften in einem Monat in Zürich will sie erneut einen Anlauf auf eine Medaille nehmen – wiederum über 400 Meter. Sie sagt: «Ich habe an vielen Baustellen zu arbeiten, aber ich gehe die Herausforderung nun mit einem positiven Gefühl an.» Und sollte dies wunschgemäss gelingen, bieten sich auch noch verlockendere Perspektiven. An den Leichtathletik-Europameisterschaften von Mitte August in München ist Niederberger eine Kandidatin für die 4x400-Meter-Frauenstaffel. Sie betont:

«Ich bin sowieso fix dabei in München: entweder als Athletin oder dann als Zuschauerin und Fan.»

Neben Niederberger profilierten sich weitere Athletinnen und Athleten. Aus regionaler Warte stachen Zehnkämpfer Nino Portmann (drei Disziplinsiege, unter anderem mit 10,89 Sekunden über 100 Meter und 7,21 Meter im Weitsprung), Nadine Odermatt (1,74 Meter im Hochsprung) und Lars Wolfisberg (64,63 Meter im Hammerwerfen) heraus.