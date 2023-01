Volleyball Luzern-Innerschweiz mit den jungen Talenten bezwingt die FCL-Routiniers im Stadtderby Das Talentzentrum Luzern-Innerschweiz setzt sich in der 1. Liga der Frauen gegen den FC Luzern mit 3:1 durch und festigt Rang 2.

Von links: Luna Odermatt (Luzern-Innerschweiz), Gabriela Jordan und Jessica Rügge (FC Luzern). Dominik Wunderli (Luzern, 14. Januar 2023)

Alles war angerichtet am Samstag in der Doppelturnhalle Säli zum 1.-Liga-Frauenderby zwischen zwei sehr unterschiedlichen Mannschaften. Auf der einen Seite der FC Luzern, der letzte Saison den Titel eines 2.-Liga-Regionalmeisters feiern konnte und ohne Aufstiegsspiele direkt aufstieg, weil sich Teams aus der 1. Liga zurückzogen. Die Equipe hat einige ehemalige NLB- und NLA-Spielerinnen in ihren Reihen, unter anderen Esther Rohrer und Michelle Hodel.

Auf der anderen Seite wartete die junge Mannschaft des Talentzentrums Luzern-Innerschweiz, die über Akteurinnen mit Jahrgängen 2001 bis 2006 verfügt. In Zusammenarbeit mit der Volley Academy Innerschweiz können sich hier Juniorinnen unter professionellen Bedingungen weiter entwickeln, um sich später für die NLB/NLA zu empfehlen. Kosten und Organisation trägt Volley Luzern Nachwuchs. Trainiert wird das Team seit Beginn dieser Saison von der einstigen Obwaldner NLA-Spielerin Martina Halter, Assistenztrainer ist Jonathan Stähle und Tagestrainer Max Meier. Beim FC Luzern stand Jiri Jordan als Coach an der Seitenlinie. Vor der samstäglichen Begegnung war der FCL auf Platz 4, Luzern-Innerschweiz auf Rang 2 platziert. Die Partie in der Vorrunde ging mit 3:2 an den FCL – man konnte also erneut ein spannendes Duell erwarten.

FC Luzern verschläft den Start

Der Nachwuchs legte furios los, holte sich mit viel Übersicht Punkt für Punkt und lag einmal sogar 20:6 in Führung. Beim FC Luzern passte zu diesem Zeitpunkt wenig zusammen, der Satz ging denn auch mit 25:14 an Luzern-Innerschweiz. «Wir waren nicht wach und haben zu viele einfache Fehler gemacht», stellte FCL-Coach Jordan fest. Im zweiten Durchgang kehrte der Wind, der FC Luzern besann sich auf seine Stärken und holte dieses Set problemlos mit 25:13.

Der dritte Satz gestaltete sich ausgeglichener, wobei der FCL meistens leicht im Rückstand lag, dann aber gleichziehen konnte (22:22). Mit 25:23 entschied Luzern-Innerschweiz diesen Durchgang knapp für sich. Ebenso den nächsten Satz, wo die jungen Akteurinnen bei einem 14:22-Rückstand eine imposante Aufholjagd lancierten – Satz und Sieg für das Talentzentrum, das in der Tabelle weiter auf Platz 2 liegt.

Für Luzern-Innerschweiz hat die Ausbildung Priorität

«Die Mannschaft ist zu einer Einheit geworden. Sie getraut sich, auch einmal laut zu werden, und ist fähig, knappe Sätze noch zu drehen», sagte Martina Halter, Trainerin des Talentzenrums Luzern-Innerschweiz. «Die jungen Spielerinnen lernen in kurzer Zeit sehr viel.» Als Stärke ihres Teams sieht sie den Service und die Athletik. Gearbeitet werden müsse noch beim Tempo und Variantenreichtum. Für das Talentzentrum ist der Aufstieg kein Thema, der Fokus liegt bei der Ausbildung von jungen Talenten.

Als angenehm bezeichnet FCL-Coach Jordan den Verlauf der bisherigen Saison. «Die Meisterschaft verlief in der letzten Saison schon gut, das Team verfügt über viel Erfahrung, allerdings fehlt manchmal noch die 100-prozentige Konzentration.» Trotz der samstäglichen Niederlage die Bilanz der Aufsteigerinnen mit Rang 5 (19 Punkte aus 12 Spielen) darf sich sehen lassen.