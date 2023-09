Hallensport Kampfansage aus Stans: Die Ziele der Handballerinnen sind gross Die Stanser SPL-2-Frauen gewinnen das erste Saisonspiel gegen Yverdon mit 29:26. Der neue Trainer Mario Jelinic sorgt für viel Schwung und rauchende Köpfe.

Alina Berchtold (am Bal) ist die überragende Spielerin auf dem Platz. Boris Bürgisser (Stans, 3. 9. 2023)

Er dirigierte, lobte, korrigierte. Mario Jelinic machte an der Seitenlinie während 60 Minuten mächtig Betrieb. Am Ende freute sich der neue Trainer über einen perfekten Einstand, die Frauen des BSV Stans bezwangen Yverdon mit 29:26. «Wir haben sehr hart trainiert, nun bin ich sehr zufrieden. Vor allem die Leistung in der Abwehr war gut», erklärte der 35-jährige Kroate, der im Sommer auf Greta Grandjean folgte. Der Gegner aus der Westschweiz war dabei kein Leichtgewicht, letzte Saison mischte Yverdon in der Aufstiegsrunde zur SPL 1 mit.

Entsprechend gross war der Jubel nach Spielschluss, auch Erleichterung war spürbar, denn: Der Neue hat das Personal in der Vorbereitung mächtig gefordert. Dank der neuen Trainingshalle im Eichli ist nicht nur die Anzahl der Trainingseinheiten erhöht worden, auch das Playbook der Nidwaldnerinnen erhielt eine Generalüberholung. «Alles ist neu, unser Spielsystem ist hinten und vorne komplett umgestellt worden», erzählt Rückraumspielerin Alina Berchtold und gibt mit einem Lächeln zu, dass die Köpfe zuweilen geraucht haben. «Zu Beginn war es schwierig, doch wir glauben zu 100 Prozent an die Anweisungen des Trainers. Wir wissen, wie wir spielen wollen, und das gibt Selbstvertrauen.»

Berchtold war dabei die überragende Spielerin auf dem Platz, acht Tore trug die Linkshänderin im rechten Aufbau zum Erfolg bei. Als sie in der zweiten Halbzeit mittels Spezialbewachung von Yverdon grösstenteils aus dem Spiel genommen wurde, kam mitunter etwas Sand ins Offensivgetriebe. Mit Bettina Baroti fehlt derzeit noch eine wichtige Rückraumspielerin wegen eines Handbruchs, die 20-jährige Ungarin wird im Oktober zurückerwartet. Mit fünf Toren lag Stans nach 43 Minuten im Vorsprung (22:17), 5 Minuten vor Schluss musste es aber den Ausgleich hinnehmen (25:25).

16-jährige Torhüterin bewährt sich

In der Crunchtime fand Stans schliesslich dank einer geschlossenen Teamleistung zum Sieg. Die Abwehr war im 6:0-Verbund stabil, und dahinter machte mit Mia Barmettler ein 16-jähriges Eigengewächs eine ansprechende Figur. Die Suche nach einem Ersatz für den zurückgetretenen Stammkeeper Melina Hofstetter blieb bisher erfolglos, «wir möchten weiterhin einen Goalie finden», sagt Jelinic, doch er betont auch: «Mia ist unser Projekt, das ist super und freut mich.» Am Ende kam Barmettler auf eine Abwehrquote von 32 Prozent und übertraf Yverdons Torhüter-Trio klar. Generell ist der Stanser Kader sehr jung. Kreisläuferin und Abwehrhäuptling Julia Lussi ist mit 26 mit Abstand die Erfahrenste, der Rest ist 22 und jünger. Neben Berchtold, 21, sorgen Spielmacherin Debora Fernandes Martins, 20, und Silja von Matt, 21, für die offensive Musik. Auch die Neuzuzüge aus Zürich (Marlen Abegg, 20) und Zug (Mattea Käppeli, 18) fügen sich gut ins Kollektiv ein. «Als ich für diese Trainerstelle angefragt worden bin, wollte ich zuerst zwei, drei Spiele sehen. Schon nach dem ersten habe ich aber zugesagt», erzählt Mario Jelinic – derart hatte ihn das Potenzial überzeugt.

«Wir wollen in die Aufstiegsrunde»

Die Ziele des BSV Stans, seit vier Jahren ein regelmässiger Gast in der Abstiegsrunde, sind deshalb gross. «Wir werden uns nicht verstecken», betont Jelinic, «wir wollen in die Aufstiegsrunde». Der Ex-Profi mit Stationen in Kroatien, Österreich, Slowenien, Israel, der Schweiz (GC Amicitia Zürich) und Luxemburg ist erstmals im Frauenhandball tätig, zuletzt wirkte er als Spielertrainer des KTV Altdorf (2019 bis 2021) und im U17-Nachwuchs der SG Stans-Altdorf. «Der Handball ist derselbe», erklärt er, «wir glauben an das, was wir machen». Der Auftakt liess sich schon mal sehen.