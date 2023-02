Langlauf Obwaldner Klassiker mit imposanter Siegerliste feiert Jubiläum 20 Jahre «Hot-Dog-Rennen»: Am Freitag trifft sich die regionale Langlaufelite zum Nachtsprint Engelberg. Der Schwarzenberger Sven Buholzer greift bei den Junioren ins Wettkampfgeschehen ein.

Der 18-jährige Sven Buholzer will es in Engelberg in den Finallauf schaffen. Bild: Selina Felder (Ulrichen, 15. Januar 2023)

«Engelberg erhält am 9. Januar 2004 wieder einen Nachtsprint». Unter diesem Titel wurde die Lancierung der Langlauf-Veranstaltung im November 2003 an einer Medienkonferenz des Zentralschweizer Schneesportverbandes (ZSSV) angekündigt, nachdem im Jahr 2000 der Weltcup-Tross zum letzten Mal für Nachtsprints am Fusse der grossen Titlisschanze Halt gemacht hatte. «Ich kann mich gut an die erste OK-Sitzung auf dem Balkon der Eltern unseres Speakers erinnern», erinnert sich der damalige und heutige OK-Präsident Beat Waser. Das Erfolgsrezept dieses Klassikers im Rahmen des ZSSV-Concordia-Langlaufcups ist der Reiz am Kampf Mann gegen Mann und Frau gegen Frau.

Davon ist auch der 18-jährige Sven Buholzer fasziniert. Der in Schwarzenberg wohnhafte Athlet sagt: «Es ist immer wieder ein tolles Erlebnis, bei Flutlicht zu laufen.» Besonders ­erfolgreich war der Ausdauer­spezialist im Sprint-Wettkampf noch nie. Entsprechend reduziert Buholzer die Erwartungen: «Ein Einzug in den Finallauf wäre bereits super.»

Für Sven Buholzer geht es aufwärts

Sollte es mit dem Finaleinzug nicht klappen, kann er jedoch damit umgehen. «Ich habe gelernt, mich nicht nur auf den Rang zu konzentrieren. Vielmehr ist es für mich wichtig, dass ich alles gegeben habe und so mit meiner Leistung zufrieden sein kann.»

Sven Buholzer ist der Mann der kleinen Schritte. Umso mehr freut er sich, dass es zu Beginn der Saison läuferisch aufwärts gegangen ist. Bei einem Swiss­cup-Rennen im Goms lief er am 11. Dezember erstmals in die Top Ten. Der gesteigerte Trainingsumfang im letzten Sommer hat sich ausbezahlt – wobei sich Buholzer die Trainingszeit gut einteilen muss. Der Athlet des Skiclubs Horw absolviert in Schwarzenberg die Ausbildung zum Schreiner. «Zum Glück ist mein Chef interessiert an Sport, so konnten wir eine gute Lösung finden. Den schulischen Teil absolviere ich in vier und den beruflichen Teil in fünf Jahren», ­erklärt Sven Buholzer.

Die Fähndrichs haben hier schon gewonnen

Rund sechs Monate, bevor Sven Buholzer auf die Welt kam, fand der erste Nachtsprint Engelberg statt. In der 20-jährigen Geschichte des Sprints haben sich zahlreiche Elemente etabliert. Seit Jahren dürfen sich beispielsweise die Prologsiegerin und der Prologsieger über eine Übernachtung in einem Engelberger Hotel freuen. Der Anlass wird zudem«Hot-Dog-Sprint» genannt, weil alle Startenden und Helfenden einen Hot-Dog erhalten.

Der Nachtsprint ist in all den Jahren ein beliebtes Regionalrennen geblieben. Dennoch kann sich die Siegerliste sehen lassen. Ehemalige und aktuelle Weltcup-Athleten wie Peter von Allmen, Christian Stebler, Niklas Hartweg, Roman Furger und Cyril Fähndrich konnten das Rennen bereits für sich entscheiden. Bei den Frauen gehört Weltcup-Siegerin Nadine Fähndrich zu den Mehrfachgewinnerinnen. Die Engelberger Biathletin Lena Häcki ging 2012 als Siegerin von der Loipe, Klubkollegin Lea Fischer war bereits zweimal erfolgreich.