Kommentar Der FC Luzern feiert – und muss die Lehren aus der miserablen Vorrunde ziehen Nach dem 2:0-Heimsieg gegen Schaffhausen ist Ligaerhalt endlich gesichert. Daniel Wyrsch

Der nötig gewordene zehnte Saisonsieg ist dem FC Luzern im Barrage-Rückspiel gelungen. Mit 2:0 gewinnen die Innerschweizer zu Hause vor 15'500 Fans gegen den spielstarken und aufstiegswilligen Challenge-League-Klub FC Schaffhausen. Damit steht fest: Der FCL wird ab Mitte Juli seine 17. aufeinanderfolgende Saison in der Super League bestreiten.

Vor dem begeisterten und treuen Anhang konnte der Klassenerhalt wie ein Titel bejubelt werden. Statt Katerstimmung herrschte Festatmosphäre in der Swisspor-Arena. Ähnlich wie anno 2009, als der FCL unter Rolf Fringer im letzten Spiel im alten Allmendstadion in seiner vorher einzigen Barrage gegen Lugano mit einem entfesselten 5:0-Sieg im Rückspiel alles klargemacht hatte.

Filip Ugrinic, Mario Frick und Samuele Campo (von links) feiern den Sieg mit den Fans. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (Luzern, 29. Mai 2022)

Doch bei aller Freude über den Liga­erhalt darf nach der jetzigen Rettung in extremis nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen werden. Zwar wurden in der Winterpause mit Trainer Mario Frick und den Neuzugängen von Dräger, Simani und Abubakar entscheidende personelle Veränderungen vorgenommen. Trotzdem ist zu vieles in dieser Saison nach dem Cupsieg schiefgelaufen, sodass der 10 Millionen Franken teure Abstieg erst im letzten Match verhindert werden konnte. Die Hypothek der miserablen Vorrunde wog schwer. Sportchef Remo Meyer hatte die Mannschaft letzten Sommer schlecht zusammengestellt. Das darf nicht wieder passieren. Auch ihn hat der Sieg noch einmal gerettet.