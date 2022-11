Karate Jesika Kostov erkämpft sich Bronze Die 18-jährige Karateka aus Luzern hat an den Europameisterschaften in Florenz die Bronzemedaille gewonnen.

Für die WM qualifiziert: Karateka Jesika Kostov (18) aus Luzern. Bild: PD

Grosser Erfolg für Jesika Kostov: Die 18-jährige Karateka aus Luzern hat an den WUKF-Europameisterschaften in Florenz die Bronzemedaille gewonnen – und zwar in der U21-Kategorie Kumite Individual Shobu Sanbon, 55 bis 60 kg. Insgesamt standen in Italien 1870 Kämpferinnen und Kämpfer aus 23 Ländern am Start. Kostov, die an der Kimura Shukokai Karateschule in Luzern trainiert, hat sich für die WM in Kapstadt 2023 qualifiziert. Die EM-Bronzemedaille ist für die mentale Vorbereitung eine gute Basis.

Schon 2019 hat Kostov ihr grosses Talent bewiesen: Sie wurde U18-Europameisterin in Portugal und konnte sich mit den Schweizer U18-Juniorinnen in der Slowakei gleich zweimal als Team-Weltmeisterin feiern lassen – im klassischen Modus mit vorher festgelegten 1:1-Duellen und in der sogenannten Team-Rotation. Zurzeit besucht Jesika Kostov das 6. Jahr im Gymnasium, ihre Matura-Abschlussarbeit trägt den Titel «Karate als Lebensschule – wie Karate mich für meine Entwicklung schulte». Ende November findet die Präsentation statt – da passt die nun erkämpfte Bronzemedaille ideal dazu. (pd/ars)